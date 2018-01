Erwin Vogl jetzt Ehrenkommandant

Vermischtes Stadlern

Für das bevorstehende Jubiläum der Feuerwehr Stadlern im Jahr 2019 werden derzeit die Weichen gestellt. Auszeichnungen gibt es für treue Mitglieder. Freude bereitet der Feuerwehrnachwuchs.

Immer präsent

237 Mitglieder

Gut ausgebildet

Ehrungen und Plaketten Den Wissenstest und die Jugendflamme absolvierten: Simone Baier, Denise Drächsler, Alexander Hanauer, Lara Paa, Jonas Riedl, Marina Wild, Sophie Wölke. Gold/Blau: Lena Wiezorreck.



Ehrung 25 Jahre Mitgliedschaft: Tobias Eckl, Peter Hansowitz, Michael Markgraf, Hans Paa, Markus Paa, Lydia Paa, Ludwig Prüll, Thomas Weidner, Ina Weinfurtner, Johann Wild, Susanne Wurmstein. 40 Jahre: Rudolf Paa, Werner Vogl. 50 Jahre: Gerhard Drachsler, Günther Holler, Siegmund Holler, Werner Kohlhofer, Rudolf Kreuzer, Klaus Markgraf, Alfons Nesner, Reinhard Nitsche, Erwin Vogl, Johann Vogl, Peter Wild, Alois Wurm. 60 Jahre: Anton Grötsch, Johann Hofmeister, Hermann Pöller, Adolf Wild. (mmj)

Die Teilnahme an Faschingsveranstaltungen stand bald nach Jahresbeginn 2017 im Kalender der Feuerwehr. Das Engagement beim "Winterzauber" setzte im Dezember den Schlusspunkt unter die zahlreichen Terminen in den vergangenen zwölf Monaten. Diese ließ Vorsitzender Michael Riedl bei der Generalversammlung im Unterrichtsraum des Gerätehauses Revue passieren.Ob bei kirchlichen Feierlichkeiten, Vereinsfesten in der Gemeinde und Umgebung oder beim Bürgerschießen - engagiert waren die Vereinsangehörigen immer dabei. Bei einer außerordentlichen Zusammenkunft der Mitglieder wurde im März der Festausschuss für das 150-jährige Jubiläum gegründet. Für dieses Großereignis vom 7. bis 10. Juni 2019 seien bereits in zehn Sitzungen dieses Gremiums wesentliche Punkte besprochen und Einzelheiten festgelegt. Zum Schirmherren- und Patenbitten in diesem Jahr werden die Termine rechtzeitig mitgeteilt. Einen besonderen Dank gab es von Riedl an die Mitglieder, Festmädchen und -damen für ihr Engagement beim Gründungsfest der Schönseer Feuerwehr.Als Patenverein habe sich die Wehr bestens präsentiert, dabei hätten alle Zusammenhalt und Kameradschaft vorbildlich unter Beweis gestellt. Weiter berichtete Riedl von 12 Sitzungen des Vorstandes sowie darüber, dass aktuell 237 Personen (davon 21 unter 18 Jahre) in der Mitgliederliste geführt seien. Vier Vereinsangehörige, darunter Ehrenkommandant Georg Eder, wurden an ihre letzte Ruhestätte begleitet. Fünf neue Mitglieder haben in 2017 ihren Beitritt zur Wehr erklärt.Kommandant Peter Reier informierte in seinem Bericht über 13 Einsätze. Überwiegend war dabei technische Hilfeleistung gefordert, von Personen-Reanimation über die Alarmierung aufgrund einer Ölspur bis zum Beseitigen von Bäumen auf der Fahrbahn. Wegen Ersatzanschaffung im Fuhrpark interessierte sich die Feuerwehrführung für Löschfahrzeuge mittlerer Größenordnung. Die Teilnahme am Florianstag in Dietersdorf und dem Feuerwehrtreffen in tschechischen Rybnik war selbstverständlich, so der Kommandant. Zu den regelmäßigen Übungen zählte wieder die Ausbildung in der Atemschutzstrecke in Schwarzenfeld.Mit Freude berichtete Jugendwart Kerstin Werner in der Versammlung von acht Neuaufnahmen im Nachwuchsbereich. Mit ihrem Engagement bei den Übungen und den erfolgreichen Teilnahmen am Wissenstest und "Jugendflamme" seien sie Stützen für die Zukunft der Wehr, so Kerstin Werner (siehe Infokasten). Aus den Reihen der Jugendlichen treten Nikolai Riedl und Lena Wiezorreck in den aktiven Dienst über. Vorsitzender Michael Riedl, Kommandant Peter Reier und Jugendwart Kerstin Werner dankten allen, die im vergangenen Jahr die Wehr in irgendeiner Weise unterstützten. Ihr Dank galt den Führungskräften, den Mitgliedern, sowie der Gemeinde, die immer ein offenes Ohr für die Belange der Feuerwehr habe.Für 25, 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr gab es für diese Vereinsangehörigen eine besondere Anerkennung. Das Führungsgremium hatte Urkunden und Ehrennadeln vorbereitet, die der Vorsitzende mit dem Kommandant und Bürgermeister Gerald Reiter an die anwesenden Jubilare überreichte (siehe Infokasten). Eine besondere Auszeichnung erhielt Erwin Vogl für seinen Einsatz und als langjähriger Kommandant. Unter dem Applaus der Versammlungsteilnehmer wurde ihm die Ernennungsurkunde zum Ehrenkommandant überreicht.Als erfolgreichen Auftakt in das neue Jahr bezeichnete Bürgermeister Gerald Reiter in seinem Grußwort die große Teilnahme aus den Reihen der Mitglieder an der Generalversammlung. Reiter freute sich über das rege Vereinsleben sowie darüber, dass die Gemeinde eine gut ausgebildete Wehr hinter sich weiß. Für die kommenden Aufgaben wünscht er sich weiterhin den Zusammenhalt, der in der Vergangenheit gezeigt wurde.