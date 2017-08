Vermischtes Stadlern

09.08.2017

62

0 09.08.201762

Einen Schaden von etwa 150 000 Euro hatte am Mittwochnachmittag ein Feuer im ehemaligen Bräuhaus in Stadlern - gegenüber des Kalvarienbergs - zur Folge. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt in einem Gefrierschrank.

Die Feuerwehren aus Schönsee, Stadlern, Dietersdorf und Weiding waren kurz vor 13.30 Uhr ausgerückt. Laut Mitteilung der Polizei seien, als der Sohn einer Anwohnerin einen Vorratsraum betrat, plötzlich Flammen hochgeschlagen. Vergeblich hatte er noch selbst versucht, den Brand zu löschen. Mit einem schnellen Löschangriff gelang es den 35 Einsatzkräften der alarmierten Wehren, ein Übergreifen des Feuers auf das übrige Anwesen zu verhindern: Als die Beamten der Polizeiinspektion Oberviechtach um 13.53 eintrafen, waren die Flammen schon "so gut wie gelöscht", so ein Polizeisprecher. Kreisbrandinspektor Richard Fleck und Kreisbrandmeister Christian Weinfurtner waren ebenfalls an den Brandort gekommen.Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Anwohnerin und ihr Sohn waren aber vorsorglich zur Beobachtung wegen einer eventuellen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Der hohe Schaden im Gebäude sei durch starke Rußentwicklung, große Hitze und das Löschwasser verursacht worden. Laut Polizei wurden auch die Fehlböden in Mitleidenschaft gezogen.