03.01.2018

Bei der Jahresabschlussfeier der MMM-Group erhalten die Mitarbeiter umfassende Berichte über das Jahr 2017. Beim Auftragseingang ist übergreifend in Deutschland, bei den Tochtergesellschaften sowie im Exportgeschäft in allen Vertriebsorganisationen eine Steigerung von zehn Prozent zu verzeichnen. Für 2018 wünscht sich das Unternehmen stabile Rahmenbedingungen.

Optimierungen

Erfolgreiches Jahr

Ehrungen 10 Jahre Betriebszugehörigkeit: Daniel Buck, Gerhard Deml, Daniela Greß, Simon Holler, Florian Krämer, Ludwig Prüll, Claudia Veitenhansl, Karina Zäch. (mmj)

Das Jahr 2017 habe wieder allen sehr viel abverlangt und könne, so Geschäftsführer Michael Geutler, im Rückblick auf die vergangenen 12 Monate, als sehr erfolgreich bezeichnet werden. Geutler ist davon überzeugt, dass das Ergebnis des Vorjahres übertroffen werde. Beim Auftragseingang der MMM-GmbH sei übergreifend in Deutschland, bei den Tochtergesellschaften sowie im sonstigen Exportgeschäft in allen Vertriebsorganisationen eine Steigerung von zehn Prozent zu verzeichnen. Die Serviceorganisation des Unternehmens sei, wie Geutler berichtete, seit Jahren ein ebenso zuverlässiger Umsatz- wie Ertragsbringer. Selbst in einem rückläufigen Marktumfeld habe dieser Betriebszweig den Umsatz steigern können und für einen signifikanten Ergebnisbeitrag gesorgt.Im Bereich "Produktion" liege die Steigerung im Geschäftsjahr 2017 neun Prozent über dem des Vorjahres. Die Fertigung habe mit der Baugruppenvorfertigung und der Roboterschweißanlage, beide im Stadlerner Werk, zwei Projekte umgesetzt, mit denen mehr Flexibilität und Verfügbarkeit erreicht wurden.Zu den Projekten, mit denen eine Optimierung der Leistungserstellung möglich wurde, zählten u. a. eine Gebietsveränderung im "Kundenservice Deutschland", betriebsinterne Vereinheitlichung und die Vereinfachung von Prozessen in der MMM Group mit weltweit 1 200 Mitarbeitern. Generell, betonte Michael Geutler, sei es für das Wachstum des Unternehmens eine Koordinationsaufgabe für die Zukunft, bisher gelebte und bewährte Regeln der Zusammenarbeit neu zu überdenken und gegebenenfalls neu zu formulieren. Ferner stelle für die Produktpalette der Trend zur weitergehenden Automatisierung und Digitalisierung die MMM-Group immer wieder vor neue Herausforderungen.Für die Zukunft wünschte sich der Sprecher stabile Rahmenbedingungen. Dazu zähle eine starke Regierung sowie eine stabile Währung als Grundlage für unternehmerische Planung und Investments. Investitionen in Bildung und Infrastruktur nannte Geutler als unerlässliche Voraussetzungen für künftigen Erfolg. Die Geschäftsleitung werde gemeinsam mit Mehrheitsgesellschafter Michael Koller und dem Management-Team besonnen handeln. An die Mitarbeiter richtete Geutler die Bitte, dass sie die Geschäftsleitung weiterhin mit ihrer Kreativität und Kraft dabei unterstützen, vernünftige Lösungen zu entwickeln und verantwortungsvoll umzusetzen.Für die Geschäftsleitung war die Jahresabschlussfeier Anlass, Mitarbeitern für 10-jährige Betriebstreue den Dank des Unternehmens auszusprechen (siehe Infokasten). Betriebsangehörige mit 25 und 40 Jahre Zugehörigkeit zur MMM-Group wurden bereits in einer Feierstunde im Oktober ausgezeichnet.Mit einem gemeinsamen Mittagessen und musikalischer Unterhaltung durch die MMM-Musikanten endete für die Mitarbeiter in Anwesenheit von Michael Koller, den Führungskräften und ehemaliger Kollegen ein erfolgreiches Geschäftsjahr.