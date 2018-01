"Verrückte Welt" beim Hofball

Mit dem Hofball eröffnet die Faschingsgesellschaft "Seelania Steinberg" alljährlich die "fünfte Jahreszeit". Präsidium und Elferrat ziehen am Samstagabend gemeinsam mit Prinzessin Saskia I. (Rester) und Prinz Alexander I. (Markl) in die Klardorfer Faschingshochburg "Obermeier" ein.

Termine Als nächste Termine stehen an: 20. Januar um 14 Uhr Kinderfasching im Autohaus Lohbauer in Heselbach, 9. Februar um 14 Uhr Seniorenfasching und um 20 Uhr "Riesensause" in der Steinberger Schulturnhalle, 10. Februar um 14 Uhr Faschingszug durch Steinberg am See, 11. Februar um 14 Uhr Kinderfasching in der Schulturnhalle, 13. Februar "Kehraus" beim "Obermeier" in Klardorf. Die "Seelania" geht in das 28. Jahr. Der Verein hat 412 Mitglieder. (rhi)

Steinberg/Klardorf. Sie genossen zusammen mit den Gästen die Auftritte der Garden. Die Bambini schlüpfen heuer in Hühner-Kostüme, die Kinder tanzen mit "Vader Abraham" zum Lied der Schlümpfe, die Jugendlichen erinnern an den Lauf der Planeten und die Prinzengarde bewegt sich beim Showtanz "vom Land zum Meer". Alles unter dem Motto "Verrückte Welt". Die vier Garden, bestehend aus 67 Buben und Mädchen, treten heuer 60 Mal auf. Zwischen Kelheim im Süden und Neustadt/WN im Norden sind sie unterwegs ."Ab jetzt geht es richtig rund", ließ Präsident Andreas Lederer den Gästen wissen. Von Donnerstag bis Sonntag sind die Jugendlichen jede Woche auf Faschingsveranstaltungen und Vereinsbällen unterwegs . Zum "Hofball" hieß der Präsident besonders den Patenverein "D "Rummlfelser" aus Fischbach sowie den Burschenverein und die Schützen aus Steinberg am See willkommen. Neben den Gardemädchen stand vor allem das Funkmariechen Leni im Rampenlicht. Die achtjährige Leni Bemmerl begeisterte das Publikum mit akrobatischen Höchstschwierigkeiten. Zwischen den Auftritten schwangen die Gäste zur Musik der Kapelle "Tropics" aus Schmidgaden das Tanzbein.Am Mittwoch treffen sich die Präsidiums- und Elferratsmitglieder sowie die freiwilligen Helfer um 19.30 Uhr im Gasthaus Obermeier zur Planung des Faschingszuges, der sich am Samstag, 10. Februar, durch die Steinberger Ortsstraßen bewegen wird. "Bis jetzt haben sich zum Faschingszug 25 Teilnehmer gemeldet", verrät Präsident Andreas Lederer. Am Tag zuvor veranstaltet die "Seelania" in der Schulturnhalle eine "Riesensause". An gleicher Stelle findet am 11. Februar nachmittags ein Kinderfasching statt. "Seelania, Seelania, wann is für mi soweit? Wo i mi lang d'rauf g'freit", auf die närrische Faschingszeit." Mit dem Seelania-Lied beendeten die Teilnehmer den "Hofball", nachdem zuvor die "Schutzblechgarde", eine Gruppe ehemaliger Gardemädchen, ihren "Showtanz" aufs Parkett gelegt hatte.