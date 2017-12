Junge Union lobt politische Entscheidungen

In einer Mitgliederversammlung zog die Junge Union eine zufriedenstellende Jahresbilanz. Die Mitglieder beteiligten sich an verschiedenen Aktionen der Unionsfamilie und stemmten auch eigene Veranstaltungen. Besonders freuten sich die Verantwortlichen, dass die CSU-Gemeinderatsfraktion den JU-Antrag auf freies W-Lan durchgesetzt hat. Momentan gibt es Hotspots am Rathaus und am Sportplatz. Am See wird noch der günstigste Standort gesucht. Begrüßt wurde seitens der JU die konsequente Fortsetzung der vor 30 Jahren begonnenen Umstrukturierung der ehemaligen Industriegemeinde hin zur attraktiven Wohn- und Tourismusgemeinde. Dazu tragen weitere Investitionen am See sowie die beiden Neubaugebiete "Hirmerleiten III" und "Retzerschübl" bei.

Bei letzterem habe sich nach jahrelanger Prüfung herausgestellt, dass laut Vorsitzendem Simon Süß die "Gegenargumente der Bürgerinitiative nur Scheinargumente waren" und man "Gott sei Dank diese vielversprechende und sinnvolle Bebauung nicht verhindern konnte". Das Baugebiet werde Steinberg noch näher an den See anbinden. Die Gemeinde Steinberg werde damit weiterhin zu den "Wachstumsgemeinden" gehören, die in den vergangenen Jahrzehnten mit nunmehr sieben Neubaugebieten um rund 400 Einwohner auf über 2000 zugenommen habe. Damit seien der Erhalt von Kindergarten und Schule sowie anderer Einrichtungen auch in Zukunft gesichert. Ein Wunsch sei auch der Erhalt der Pfarrei. Hier sollte man von politischer Seite alles unternehmen, um das zu gewährleisten.