MdB Karl Holmeier vergleicht die geplante Aussichts-Kugel am Steinberger See mit der "Reichstagskuppel" in Berlin. "Nur aus Holz", sagte der CSU-Abgeordnete bei der Fahrt durch das Oberpfälzer Seenland. Das 40 Meter hohe und 5,5 Millionen Euro teure Bauwerk soll im April 2018 fertiggestellt sein.

Wackersdorf/Steinberg, Begleiten ließ sich der Chamer Wahlkreisabgeordnete am Montag von seinem Kollegen Klaus Brähmig aus Pirna in der Sächsischen Schweiz . Dieser war "schwer beeindruckt" von der reizvollen Landschaft und der Vielfalt des touristischen Angebots.Das Mitglied im Bundestagsausschuss für Tourismus hielt sich auf Einladung Holmeiers erstmals im Oberpfälzer Seenland auf. Gemeinsam mit Landrat Thomas Ebeling, Oberbürgermeister Andreas Feller, der Leiterin des Tourismuszentrums Oberpfälzer Wald in Nabburg, Alexandra Beier, und Gästeführerin Elisabeth Wißmann unternahmen die CSU-Politiker eine Rundreise.Treffpunkt war am Steinberger See. Dort hieß Karl Holmeier "bei Kaiserwetter" auch Vertreter der örtlichen CSU willkommen. "Es ist toll, was sich hier entwickelt hat", staunte der Abgeordnete beim Blick auf die Wasserskianlage. Der Vorsitzende des Zweckverbandes "Oberpfälzer Seenland", Landrat Thomas Ebeling, sprach von einer "Erfolgsgeschichte, die sich sehen lassen kann".Bürgermeister Harald Bemmerl (SPD) sieht jetzt die Hauptaufgabe der Gemeinde Steinberg am See darin, die Infrastruktur zu schaffen. "Wir müssen den Verkehr unter Kontrolle halten", sagte Bemmerl. MdB Klaus Brähmig ist Vorsitzender des Tourismusverbandes "Sächsische Schweiz" und damit bestens vertraut mit der Branche. Er sieht in der Schaffung barrierefreier Einrichtungen eine "neue Herausforderung für die Zukunft". Die Demografie werde die Tourismus-Standorte dazu zwingen, auch Menschen mit Handicap teilnehmen zu lassen.Dass sich in Deutschland am schönsten Urlaub machen lasse, das sollten die Fremdenverkehrsregionen gemeinsam kommunizieren, wünscht sich der sächsische Abgeordnete. Gästeführerin Elisabeth Wißmann begleitete die Delegation zunächst zum Standort der geplanten "größten begehbaren Holzkugel der Welt". Klaus Brähmig empfahl dem Zweckverband, frühzeitig an der Autobahn Schilder mit dem Hinweis auf diese Attraktion aufzustellen. Während der Fahrt erzählte Elisabeth Wißmann die Entwicklung von der "Kohlegrube zum Freizeitparadies". Dazu gehört auch der Erlebnispark "Wasser - Fisch - Natur". Von dort ging es weiter zum Innovationspark und anschließend zurück zum Steinberger See. Auf der Terrasse der Wasserskianlage endete die Rundfahrt mit einem Imbiss.