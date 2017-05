Im zweiten Anlauf hat es der FC Neunburg geschafft: er steigt in die Kreisklasse auf. Der Zweite der A-Klasse Mitte setzte sich am Mittwochabend im Relegationsspiel in Steinberg gegen den TSV Klardorf mit 4:0 durch. Während die jubelnden Neunburger den Sprung in die nächsthöhere Liga des Kreises erreichten, steht dem Verlierer ein drittes Spiel gegen den TSV Blaibach bevor.

A-Klassist das bessere Team

Doppelpack von Kurtelov

Rote Karte für Liebl

Dass die Neunburger diese unverhoffte Chance auf den Aufstieg beim Schopfe packen wollten, war schnell zu erkennen. Nur in den ersten Minuten war es eine ausgeglichene Partie, dann setzte sich immer mehr der A-Klassist in Szene. Der FC Neunburg wirkte lauf- und einsatzfreudig. Der TSV Klardorf kam hingegen nur selten zu gefährlichen Angriffen. Meist wurden diese schon im Mittelfeld unterbunden.In der 21. Minute fiel der Führungstreffer für die Neunburger durch Yulian Kurtelov, der den vom Pfosten zurückspringenden Ball aus kurzer Entfernung einköpfte. Zehn Minuten später war nach einem Eckball erneut Yulian Kurtelov mit dem Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Das war gleichzeitig der Pausenstand in einer kampfbetonten, aber fairen Begegnung.Nach dem Seitenwechsel war beim TSV Klardorf kurzzeitig ein Aufbäumen erkennbar. Jetzt ergaben sich auch einige Angriffsaktionen des Kreisklassen-13., die aber nichts einbrachten. Neunburg agierte weiterhin konzentriert und sorgte in der 71. Minute für die Vorentscheidung. Der kurz zuvor eingewechselte Sven Sinzger nahm eine Vorlage von Marin an und vollstreckte zum 3:0.Nachdem der Klardorfer Sven Liebl die Rote Karte vom souveränen Schiedsrichter gesehen hatte und vorzeitig vom Platz musste, bestimmte der FC klar das Geschehen. Fünf Minuten vor dem Ende traf Sven Sinzger zum zweiten Mal und stellte den 4:0-Endstand her.StatistikFC Neunburg - TSV Klardorf 4:0 (2:0) Tore: 1:0 (21.) Yulian Kurtelov, 2:0 (32.) Yulian Kurtelov, 3:0 (71.) Sven Sinzger, 4:0 (85.) Sven Sinzger - SR: Martin Speckner (SG Schloßberg 09) - Zuschauer: 550 in Steinberg am See - Rot: (77.) Sven Liebl (Klardorf) grobes Foulspiel