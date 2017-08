"Bola-Bola" rockt am Steinberger See

Angenehme Temperaturen, kühle Getränke und heiße Musik: Diese Mischung lockte am Donnerstagabend Hunderte von Gästen an den Steinberger See.

Die Gaststätte Seeblick hatte zum zweiten Mal die "Bola-Bola-Band" mit Reinhard "Pfiefer" Ehrenreich (Keyboards), Robert Prill (Gitarre), Stefan Karl (Drums) und Chris Radlbeck (Gitarre) auf die Bühne am Seeufer geholt. Die auch aus anderen Formationen bekannten Musiker präsentierten an diesem Abend "Summertime-Covers" aus Rock, Blues, Jazz und natürlich Rock'n'Roll.