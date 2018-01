Der Heimatkundliche Arbeitskreis (HAK) plant zum diesjährigen Internationalen Museumstag am 13. Mai im Heimat- und Braunkohlemuseum eine Sonderausstellung "Bierkrüge". Die Mitglieder hoffen auf Unterstützung.

Steinberg am See/Wackersdorf. Dazu sucht der HAK Exponate entweder als Schenkung oder als (Dauer-) Leihgabe. Schon am 12.Mai startet der HAK seinen ersten "Oberpfälzer Abend" mit musikalischen und literarischen Darbietungen. "Helles, Weißbier und Pils" heißt das Motto. Alle Hobbymusiker oder Hobbyliteraten aus dem Landkreis sowie "Bierkrugbesitzer", die gerne zu diesem Oberpfälzer Themenabend beitragen wollen, sollen sich mit 1.Vorsitzendem Jakob Scharf (0172/8125819 oder per Mail jakob.scharf@gmx.de) in Verbindung setzen.Derzeit wird die Herausgabe des bereits fertiggestellten Jahresbandes "Gmoabladl" vorbereitet. Diese 30 Jahre lang vierteljährlich erscheinende Zeitschrift, die zu einem echten Zeitdokument geworden ist, wurde völlig neu konzipiert. Nun wird sie jährlich mit heimatgeschichtlichen und heimatkundlichen Artikeln zu Steinberg und Wackersdorf herausgebracht.In der ersten Ausgabe 2018 haben neben anderen Autoren die beiden ehemaligen Bürgermeister und HAK-Vorsitzenden Jakob Scharf und Alfred Jäger Abhandlungen über Brückelsdorf, Grafenricht, die Umsiedlung von Steinberg, über Hausnamen und ausgestorbene Berufe verfasst. Der HAK, der sich jeden Mittwoch zum Stammtisch im "Reisach-Stüberl" im Museum trifft, hat in den vergangenen Monaten einen erfreulichen Mitgliederzuwachs erfahren und steuert auf die 200er-Marke zu. Das während der Wintermonate geschlossene Braunkohlenmuseum wird auf Anfrage (bei Museumsleiterin Renate Rose oder Jakob Scharf) jederzeit für Vereine oder Gruppen (ab fünf Personen) geöffnet. Die nächste HAK-Veranstaltung findet am 21.Februar mit einem Bildervortrag zu den "Sieben Pilgerkirchen Roms" statt. Für die Romreise des HAK an Ostern sind noch Plätze frei. Auch hierzu gibt es Informationen bei Jakob Scharf.