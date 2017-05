Freizeit Störnstein

31.05.2017

Dass der Hotel- und Gaststättenverband auf gut ausgebildeten Nachwuchs hofft, ist verständlich (wir berichteten). Viele langjährige Gastronomen wollen kürzertreten oder finden keinen Nachfolger. Auch Traditionsgaststätten sind davon betroffen.

Jüngstes Beispiel ist der Landgasthof "Gigl", den Bettina und Siegfried Schmid bewirtschaften. Da Schmid während der Woche als Koch in Vollzeit arbeitet und jeden zweiten Sonntag Dienst hat, entschlossen sich die Wirtsleute, an Sonn- und Feiertagen keinen Mittagstisch mehr anzubieten. Der Familienbetrieb will sich künftig nur noch auf Geburtstage oder Feste beschränken. Auch die Frühstückspension und der wöchentliche Stammtisch bleiben weiterhin bestehen."Das ist kein Einzelfall", weiß Uli Korb, Bezirksvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands. "Das ist ein Problem im ländlichen Raum, dass wir in ganz Bayern haben." Vor allem Betriebe in Gegenden, die nicht hauptsächlich vom Tourismus leben, sind davon betroffen. Am Wochenende könnten die Lokale 20 Leute beschäftigen, aber unter der Woche sei dafür zu wenig los."Ich kenne viele gute, nette Familien, denen es ebenso ergeht. Die könnten 52 Sonntage im Jahr Vollgas geben, aber die packen das nicht mehr." Vielen würde nichts anderes übrigbleiben, als zurückzufahren.