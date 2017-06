Freizeit Störnstein

23.06.2017

Wegen der akuten Waldbrandgefahr in der Oberpfalz haben sich viele Veranstalter von Johannisfeuern entschieden, diese abzusagen. Nicht so in Störnstein. Die Verantwortlichen haben viel Arbeit in die Vorbereitungen investiert. Das Störnsteiner Johannisfeuer am Rastenberg findet heute ab 19 Uhr statt.

Wie Felix Kraft, Vorstand der KLJB Sörnstein berichtet, erwarten die Organisatoren rund 1000 Besucher. Vor Ort sorgt die Lifeband "BAD HABITS" für die richtige Stimmung. Essen, Getränke und eine große Bar mit Cocktails runden das Angebot ab. Das Feuer wird bei Anbruch der Dunkelheit gezündet.Die Veranstalter weisen darauf hin, dass wegen der aktuellen Wetterlage die Zufahrtswege weiträumig freigehalten werden müssen. Besucher sollen nicht am Straßenrand parken, sondern den vorgesehenen Parkplatz nutzen, bitten die Organisatoren.