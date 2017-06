Kultur Störnstein

21.06.2017

0 21.06.2017

Freie Sitzplätze waren bei der 16. Serenade der Störnsteiner Blasmusik selten. Kein Wunder, hat sich die musikalische Qualität der Störnsteiner Instrumentalisten und ihrer Sängerinnen weit über die Grenzen der Gemeinde herumgesprochen.

Gerhard Träger, Leiter der Gruppe, hatte seine Musikanten gut auf die Serenade in der Anlage am Floßbach vorbereitet. Die Band wechselte während des Programms ihre Kleidung und trat später als Wirtshausmusikanten auf.Die Besucher erlebten aber auch eine Premiere: Erstmals erklang das von Gerhard Träger komponierte und getextete "Oberpfälzer Walzerlied" als Hymne an die Heimat. Bereits vor Beginn des Konzerts waren die Sitzplätze am Floßbach belegt. Martin Kraus führte durch das Programm, und er versprach völlig zurecht eine Vielzahl musikalischer Schmankerl. Mit dem Marsch "Saint Tripon" von Arthur Ney eröffneten die Künstler den musikalischen Reigen.Mit der Polka "Mondschein übern Schlosshof" und "Meine erste Liebe" setzte sich das Programm fort. Aus dem Musical "Elisabeth" spielte die Blasmusik den Titel "Ich gehör nur mir". Eine musikalische Reminiszenz in Richtung Mähren waren die Polkas "Unsere Nachbarn" und die "Pusinka Polka".Als Wirtshausmusikanten spielten sie unter anderem den "Gföller Marsch" und das "Reh-Ragout". Beim "Stoiber-Marsch" erklärte Moderator Martin Kraus, dass ein Zusammenhang mit Ex-Landesvater Edmund Stoiber nicht bestehe, sondern die Noten einst von Xaver Stoiber aus dem Bayerischen Wald stammen. Zum Schluss des zweistündigen Konzerts traten dann wieder die "Störnsteiner Blasmusik" mit "einem Traum auf Böhmisch" auf.