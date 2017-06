Politik Störnstein

27.06.2017

20

0 27.06.201720

(arw) Ganz in Rot präsentierte sich am Sonntag das Pfarrheim St. Salvator zum 60-jährigen Bestehen des SPD-Ortsvereins. Für sein Engagement erhielt dabei Altbürgermeister Boris Damzog nicht nur die für 40 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt. Er bekam auch die Willy-Brandt-Medaille.

Die Geehrten Andreas Hofmann und Bruno Eckert (beide 10 Jahre), Erni Damzog und Johann Simon (15), Jürgen Wunsch (20), Ulrich Döllinger (25), Willibald Franz (35), Boris Damzog (40), Michael Ancker (45) und Manfred Müller (50 Jahre). (arw)

Die Politprominenz aus dem Wahlkreis war entschuldigt: Bundesparteitag. Doch die Festansprache von Bezirksvorsitzendem Franz Schindler kam sehr gut an. Er munterte den Jubelverein auf, sich nicht entmutigen zu lassen. Gemessen am Organisationsgrad in einem Ort mit 1500 Einwohnern seien zwei Prozent der Bürger Mitglied in der SPD. In Bayern seien es nur 0,5 Prozent. "Als ich 1973 eintrat stand im Parteibuch noch das Godesberger Programm, und wir nannten uns noch Sozialisten", blickte Schindler zurück.Heute sei das nicht mehr vorstellbar. "Wir bekennen uns zu den Wurzeln der christlichen Werte. Heute aber brauche es mehr Lehrbuben als Akademiker. Der Landtagsabgeordnete freut sich über ein Plus von 350 Mitgliedern.Das Fest hatte mit einem Gottesdienst in St. Salvator begonnen, den Pfarrer Josef Häring zelebrierte. Unter den Gästen waren zahlreiche Vertreter benachbarter SPD-Ortsvereine. Auch der Störnsteiner Gemeinderat sowie die Vereine und Organisationen des Ortes waren fast vollständig vertreten.Vorsitzender Johann Völkl blickte auf die Anfänge zurück. Unter der Leitung des Neustädters Josef Stadler kam es am 4. Mai 1957 im Landgasthof "Gigl" zur Gründungsversammlung. Adolf Müller wurde erster Vorsitzender. Die ersten öffentlichen Versammlungen der Sozialdemokraten seien noch gestört worden. Als "Lumpen und Zigeuner" habe man die Mitglieder beschimpft.Erneut musste Stadler nach sechs Jahren als Vorsitzender einspringen. Zehn Jahre nach der Gründung übernahm Josef Zitzmann die Führung. Un dann ging es aufwärts. Vier Jahre später wählten die Mitglieder Manfred Müller an die Spitze. Unter Josef Döllinger gab ab April 1983 einen weiteren Aufschwung. In der darauffolgenden Kommunalwahl schafften Boris Damzog, Döllinger, Gustl Bauer und Konrad Schell den Sprung in den Gemeinderat.Ein Jahr später trat Bauer aus beruflichen zurück. Ferdinand Seidl nahm seinen Platz ein. Im Oktober 1991 wurde Damzog zum Vorsitzenden gewählt, 1996 löste ihn Johann Völkl ab. Er beklagte ein Minus von 60 Mitgliedern in den letzten 21 Jahren. Ursache seien Tod, Umzüge und Austritte. Zurzeit hat die Partei 32 Mitglieder. "Es wird Zeit, dass ein neuer Vorsitzender übernimmt und ein frischer Wind in den Ortsverein kommt", zeigte Völkl Spuren von Amtsmüdigkeit. Von "Mut aus Überzeugung" sprach Bürgermeister Markus Ludwig. Das zeige schon der gute Besuch der Veranstaltung. Die Genossen hätten in der Gemeinde keinen leichten Stand gehabt. Wieder eine Frau im Gemeinderat wünschte sich stellvertretende Landrätin Margit Kirzinger. Mit Bürgermeister Ludwig habe die SPD den Generationswechsel geschafft. An zwei Wandtafeln war die 60-jährige Geschichte des Ortsverein dokumentiert.