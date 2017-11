Politik Störnstein

24.11.2017

Altbürgermeister Konrad Kraus kann nicht verstehen, dass es für die Kulturscheune nur eine einzige Fördermöglichkeit gibt, die als "Ella" bezeichnet wird. Außerdem moniert er die Größe des Saales.

Störnstein in Zahlen Einwohner: 1631 (1605 im 2016); Geburten 9 (10); Sterbefälle 10 (9); Eheschließungen 8 (5). In den Ortsteilen liegt Störnstein mit insgesamt 1128 Einwohnern vorne, gefolgt von Reiserdorf (339) und Lanz (82). (arw)

Es ist nicht unser Ziel, jede Woche Halligalli in der Scheune zu veranstalten. Bürgermeister Markus Ludwig

An die 30 Störnsteiner waren zur Bürgerversammlung in den Landgasthof "Gigl" gekommen, hatten aber keine größeren Anliegen. Alexander Härtl wollte nur, dass am Engberg in Richtung Kindergarten nicht so schnell gefahren wird. Man sollte hier auf 70 km/h begrenzen. "Hier gilt nach dem Ortsschild rechts vor links", gab Bürgermeister Markus Ludwig zu bedenken. Deshalb sei eine Begrenzung nicht notwendig. Zur Zeit werden die Vorbereitungen für den Abbau der oberirdischen Stromleitung vom Sportplatz zum Gigl getroffen. Weiter wird im kommenden Jahr der "Engberg" ausgebaut. Hier gibt es bis zu 50 Prozent Förderung. Die Sanierung der Bocklradbrücke über die Görnitz wird ebenfalls im kommenden Jahr in Angriff genommen."Der Saal der Kulturscheune ist zu klein.", kritisierte Altbürgermeister Kraus. "Was ist, wenn Tanzveranstaltungen und Heimatabende veranstaltet werden?" Man müsse an das Wirtshaussterben denken. Bürgermeister Ludwig informierte, dass ohne Bestuhlung 199 Personen reinpassen würden und verwies auf die Auflagen aus baulicher Sicht, wenn man größer bauen würde. Josef Schieder wollte wissen, ob die Bühne fest ist. Gemeinderat Konrad Schell erläuterte, dass alle Vereine beim Entwurf mitgewirkt haben. Die Kulturscheune ist Barriere frei und das Gebäude aus den Vereinen entwickelt.Kraus wollte noch wissen, wie groß das der Stauraum sei. "Der befindet sich unter der Bühne", antwortete Schell. Inge Trottmann betonte: "Wir haben ja noch die Mehrzweckhalle. Zudem werden uns nicht mehr Tür und Tor eingerannt." Der kulturelle Bereich müsse weiter entwickelt werden, bohrte Kraus weiter. "Dann brauchen wir Wirtsleute", so die Gegenantwort von Trottmann."Es ist nicht unser Ziel, jede Woche Halligalli in der Scheune zu veranstalten", stellte Bürgermeister Ludwig klar, "Außerdem dürfen wir zwölf Jahre keinen Gewinn erzielen." Die Gastronomie in dieser Zeit dürfe nicht verpachtet werden. Kraus schüttelte den Kopf. Die Gemeinde habe hier das falsche Programm. Zur Nutzung des Schlossbergtheaters merkte Ludwig an: Die Kommune habe keinen Nutzen und es sei ist nicht förderschädlich. Kraus meckerte weiter: "Gibt es denn nicht ein Wirtshaus-Programm?" Richard Birner regte an, die Einfahrt zur Störnsteiner Spange von der Steinleite kommend zu beleuchten. "Das klären wir", versprach der Rathaus-Chef. Nach 90 Minuten endete die Bürgerversammlung.