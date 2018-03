Vermischtes Störnstein

29.03.2018

6

0 29.03.2018

Im Ortsverband der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) bilden weiterhin Andrea Voit und Hans Kraus das Führungsteam. Zu dieser einstimmigen Meinung kamen die 32 anwesenden Mitglieder. Das Team hat sich bewährt und der Ortsverband soll so weiter geführt werden. Voit blickte auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurück. "Wenn so viele Mitglieder dabei sind, da macht das Planen Spaß", sagte sie. Die KAB nahm auch an kirchlichen und örtlichen Feiern teil. Voit dankte allen, die sich aktiv in die Arbeit der KAB einbringen.

Als nächstes stehe die Gestaltung einer Maiandacht an. Das Backofenfest finde in diesem Jahr nicht statt. Mit dem KAB-Spruch "Gott segne unsere Arbeit" schloss Voit ihren Bericht. Der Bericht von Kassier Daniel Scheidler fiel kurz aus: Es blieb ein kleines Plus übrig. Das Führungsteam ergänzen Daniel Scheidler als Kassier sowie Josef Meiler, Uschi Kost, Karl Dorner und Erich Nickl.