"Feuerabend-Fest" am 8. Juli in Lanz

Vermischtes Störnstein

22.06.2017

Lanz. (arw) Die Frauen und Männer der Feuerwehr kommen aus dem Feiern und den Arbeitsdiensten nicht mehr raus. Am Samstag, 8. Juli, starten die Floriansjünger aus Lanz ihr Feuerabend-Fest auf dem Dorfplatz.

Dafür ist das Areal am idyllischen Dorfweiher der richtige Ort. Wer seine Beine abkühlen möchte, kann das unmittelbar liegende "Kneippbad" benützen. Das Fest steigt bei jeder Witterung, Zelt und Halle sind vorhanden.Fast alles, was zum Essen serviert wird, wie Roll- und Farmerbraten und Leberkäs kommt frisch aus dem Backofen. Natürlich gibt es noch Bratwurst, Gyros, Langosch und Pommes. Frisches Bauernbrot gibt es zu kaufen. Zum Trinken sind verschiedene Sorten Bier und alkoholfreie Getränke im Angebot. Die Preise für Essen und Trinken sind sehr moderat. Am Lagerfeuer können die Kinder Steckerlbrote braten. Zur Unterhaltung spielen "D'Hohlweglauerer" auf, und bereits um 18 Uhr wird die Bar geöffnet. Bei Einbruch der Dunkelheit erleuchten rund um den Weiher farbige Lichter das Wasser.