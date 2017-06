Vermischtes Störnstein

16.06.2017

Mit festlichen Gottesdiensten und feierlichen Prozessionen begingen am Donnerstag überall im Landkreis die katholischen Christen Fronleichnam. "Das ist das Fest des heiligen Leibes Jesu", sagte Pater Rafau in der Messe in St. Salvator in Störnstein. Wenn die Menschen mit der Monstranz auf die Straße gingen, sei das ein offenes Bekenntnis zum eucharistischen Herrn. Jesus' Leib und Blut seien ein Geschenk Gottes und eine Mitteilung an uns Menschen: "Gott ist fleischgeworden." Mit dem Franziskaner-Minoriten zogen die Blaskapelle Träger, Bürgermeister Markus Ludwig mit den Gemeinderäten, die Kommunionkinder, die Vereine mit ihren Fahnen und viele Gläubige durch das herausgeputzte Dorf. An vier mit Blumenteppichen geschmückten Altären beteten sie und empfingen den eucharistischen Segen. In das abschließende "Großer Gott, wir loben dich" mischten sich drei Böllerschüsse der Grenadiergarde. Bild: ms