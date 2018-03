Vermischtes Störnstein

29.03.2018

Die Kindertagesstätte St. Franziskus besteht ein Viertel Jahrhundert. Dazu hat sich die Einrichtung mit sechs Beschäftigten selbst ein Geschenk gemacht.

Die Künstlerin Barbara Kühner hat ein Logo kreiert. Ausgangspunkt der Überlegungen war, die Elemente des heiligen Franziskus zu visualisieren. Auch die Namen der Krippe (Gruppe Sonnenschein, 15 Kinder) und des Kindergartens (Regenbogengruppe, 25 Kinder) weisen darauf hin. Die Kita feiert das Jubiläum am Samstag, 14. April, mit allen jetzigen, ehemaligen und zukünftigen Kindern, Eltern und allen Freunden. Das Fest beginnt um 15 Uhr in St. Salvator mit einem Familiengottesdienst, den die Kinder und Erzieherinnen gestalten. Anschließend geht es ins Pfarrheim, wo die Gäste in lockerer Atmosphäre ins Gespräch kommen sollen. Für Kaffee und Kuchen sowie Getränke ist gesorgt. Um besser planen zu können, bitten Kindertagesstättenteam und Elternbeirat um Rückmeldung bis 6. April im Kindergarten oder an kita@stoernstein.de.