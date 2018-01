Vermischtes Störnstein

29.01.2018

29.01.2018

Bereits am Freitag, als Altbürgermeister Konrad Kraus 80. Geburtstag feierte, musste er etliche Glückwünsche entgegennehmen. Acht Tage vorher hatte seine Frau Anni die acht Jahrzehnte vollendet. Am Samstag war dann im Gasthof Miedl in Ilsenbach erneut 115 Mal Händeschütteln angesagt. Die Blaskapelle Gerhard Träger gratulierte seinem großen Förderer mit einem Ständchen und sorgte in kleiner Besetzung für Unterhaltung.

Vor dem Lokal hatte die "Historisch Hochfrüstliche Lobkowitzische Grenadier Garde der Gefürsteten Grafschaft Sternstein" Aufstellung genommen. Oliver Völkl verlas den Text, warum die Grenadiere ihre Aufwartung machen, Kommandant Alois Krichenbauer gratulierte. Natürlich gehörte ein Ehrensalut für das Ehrenmitglied dazu. "Bei Feierlichkeiten sollten Reden kurz sein, Essen und Trinken dagegen lang", sagte der Jubilar im Gasthaus. Dabei verhehlte Kraus nicht, wie schnell die gemeinsamen Jahre vergangen sind. "Wir beide wollen gerne 100 Jahre alt werden", wünschte er sich.Der Jubilar ging kurz auf sein Geburtsjahr 1938 ein. Der Grundstein für das VW-Werk wurde gelegt und die Vorboten des Zweiten Weltkriegs waren schon zu erkennen. Doch die Welt ging nicht unter. Sein besonderer Gruß galt Stadtpfarrer Josef Häring, Diakon Anton Feil, Bürgermeister Markus Ludwig, Altbürgermeister Boris Damzog, den 16 Vereinsvertretern und der Verwandtschaft. "Meine Frau und ich spielen bereits in der zweiten Halbzeit, oder sind im Elfmeterschießen, vergleicht man das Leben mit dem Fußballspielen", philosophierte Kraus.Beide hatten auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Unterstützung für die Rumänienhilfe von Erna und Michael Hauer gebeten, die sich seit 28 Jahren engagieren. Erna Hauer berichtete kurz über ihre ergreifenden Erlebnisse, die sie jährlich in Rumänien erlebt.Bevor es Kaffee und Kuchen gab, sahen die Gästen ein Film, der beim 60. Geburtstag im Gemeindehaus gedreht wurde. Neben den vier Söhnen mit Frauen gratulierten noch sieben Enkel und zwei Urenkel.