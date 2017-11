Vermischtes Störnstein

Ein Meilenstein der Geschichte steht jetzt auch in Störnstein - am Rastenberg, wo früher die Goldene Straße vorbeiführte.

Zur Feier des Tages hatte die Gemeinde am Rastenhofer Weg die Fahnen mit dem Gemeindewappen und des Hauses Lobkowitz aufgezogen. Die Geschichte der Goldenen Straße ist 650 Jahre alt. Kaiser Karl IV. reiste selbst auf diesem Weg. "Dieser Abschnitt, an dem wir heute stehen, entspricht so ziemlich genau der damaligen Route", erläuterte Bürgermeister Markus Ludwig.Der Meilenstein ist Ladisláv II. Popel von Lobkowitz gewidmet. Er erhielt 1558 vom Kaiser die Gefürstete Herrschaft Sternstein als Pfand, 1562 als Lehen und schließlich 1575 als Erblehen. Popel von Lobkowitz war ein hochgebildeter Adeliger, beherrschte mehrere Fremdsprachen und war dreimal verheiratet. Popels acht Kinder stammten alle aus der letzten Ehe. Er starb 1584 im Alter von 83 Jahren, für die damalige Zeit ein sehr hohes Alter.Der Meilenstein zeigt im oberen Teil das Wappen der Lobkowitzer zur Zeit Ladislávs II und unten das seit 1979 genutzte Wappen der Gemeinde Störnstein. Auf der linken Seite des Steins ist das Motto der Familie Lobkowitz "Asche bin ich, Asche werde ich sein" zu sehen, das auch in der Schlosskapelle des Neustädter Landratsamtes anzutreffen ist.Der Rastenhofer Weg wird sehr stark frequentiert. "Mit diesem Standort wollen wir ganz bewusst auf den historischen Weg hinweisen, den heute Fußgänger, Radfahrer und Traktoren nutzen", so Ludwig weiter. Informationstafeln am Rastenhof werden dies weiter verdeutlichen. Trotz des gerade nicht einladenden Wetter nahmen etliche Gäste den Termin wahr.Die Meilensteine der Zeit sind mit insgesamt 35 Kunstwerken das größte grenzüberschreitende Kunstprojekt schlechthin. "Ich bin froh und stolz darauf, dass die Gemeinde einen Beitrag dazu leisten kann", meinte Bürgermeister Ludwig. Er dankte dem dritten Bürgermeister von Bärnau, Alfred Wolf, Ida Petioká vom Geschichtspark Bärnau und Rainer Christoph vom Förderverein Goldene Straße für die Unterstützung. Anerkennung galt dem Bauhof, der den Platz hergerichtet und den Meilenstein mit der Geschichtstafel aufgestellt hat. Gefertigt wurde der Meilenstein von dem Künstler Vojtech Soukup aus Pilsen. "Die Meilensteine sind Teil des interkommunalen grenzüberschreitenden Begleitprogramms zur Landesausstellung ,Karl IV.', erklärte Wolf. Der Verein Via Carolina (Trägerverein des Geschichtsparks Bärnau-Tachov) hat das deutsch-tschechische Begleitprogramm organisiert. Christoph bedauerte, dass sein Traum, die Meilensteine bis zur Landkreisgrenze in Kohlberg zu Ende zu führen, nicht erfüllt werde. Die Gemeinde spiele nicht mit. Trotz des kühlen Wetters, wurde mit einem Glas Sekt angestoßen.