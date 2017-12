Regensburger Sonntags Bibel

Vermischtes Störnstein

04.12.2017

04.12.2017

Der Pfarrsaal der Expositurgemeinde St. Salvator war zum Pfarrfamilienabend voll besetzt. Kaplan Rafau freute sich über den überwältigenden Besuch. Mit der Geschichte "Das verschobene Weihnachten" brachte Kirchenpfleger Josef Schieder die Gäste zum Schmunzeln. Ausführlich erläuterte Margit Lehner als Vorsitzende des Störnsteiner Pfarrgemeinderates die Aktivitäten. "Wenn eine geistliche Begleitung bei den Aktionen dabei ist, ist es etwas besonderes. Sie dankte Edith Pröls für die Besuche der Jubilare in der Pfarrei.

Der Frauenbund freute sich, dass die Kaffee- und Kuchenecke beim Weihnachtsmarkt gut gelaufen sei. So überreichte sie für die Romwallfahrt der Ministranten 200 Euro. Im Namen der Strickrunde spendete sie ebenfalls 200 Euro für das Pfarrheim an Kirchenpfleger Schieder.Mit einem Sketch hatten die Ministranten die Lacher auf ihrer Seiten. Ludwig Wittmann fungierte als Lehrer und die Minis waren seine Kinder. Er fragte die Schüler aus und wollte natürlich die entsprechende Antwort wissen. Doch sie waren alles andere als ernst gemeint. Auch die Schüler fragten ihren Lehrer. Seine Antworten waren zwar richtig, aber nicht im Sinne der Schüler.Seit sieben Jahren sind Thomas Schmid und Christian Greiner Messdiener. Alexander Seidl und Konrad Lehner sind zehn Jahre dabei. Für die vier gab es Urkunden und Geschenke. Den sieben neuen Ministranten und Kaplan Raufau wurden blaue T-Shirts mit Aufdruck überreicht.Im Namen des Diözesanbischofs übergab der Kaplan an Kommunionshelfer und Lektoren die Regensburger Sonntagsbibel. Sie bietet die beiden Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament und die Evangelien für die Sonn- und Feiertage der drei Lesejahre im Kirchenjahr. Dieser im deutschen Sprachraum einzigartige Band soll die Tradition der Familien- und Hausbücher wiederbeleben. "Zur Hochzeit habe ich eine Bibel bekommen. Die habe ich ausgelesen." Elisabeth Nasz erntete mit ihrem Dank herzhafte Lacher. Gerhard und Andreas Träger sorgten für musikalische Unterhaltung. Die Herbergssuche beginnt am 8. Dezember um 18.30 Uhr in der Kirche. Familien, die die Muttergottes aufnehmen wollen, tragen sich im Vorraum der Kirche in die Liste ein. Am 25. Februar ist die Pfarrgemeinderatswahl angesetzt.