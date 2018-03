Vermischtes Störnstein

15.03.2018

Reine Formsache war die Bestätigung der beiden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Lanz. Bei den anderen Entscheidungen tut sich der Gemeinderat nicht ganz so leicht.

Gerd Kraus ist seit 2002 Kommandant und Florian Scheidler seit 2012 sein Vertreter. Beide erhielten im Februar das volle Vertrauen der aktiven Brandschützer.Die Planungsleistungen für die Kulturscheune mit Multifunktionsgebäude für Heizung, Lüftung und Sanitär vergab der Gemeinderat an Daniel Dobmeyer. Die Firma Hierold beginnt im April mit dem Abbruch des Gebäudes im Bergweg 6. Die Feuerwehr Störnstein feiert am 5. und 6. Mai ihr 135-jähriges Gründungsfest. Sie möchte an beiden Tagen Mehrzweckhalle und Küche im Gemeindezentrum nutzen. Die Unkosten teilen sich der Feuerwehrverein und die Gemeinde.Die Katholische Landjugend hat den Jugendraum renoviert. Zudem wurden einige Elektroleitungen verlegt. Die Landjugend erhielt dafür einen Zuschuss von 300 Euro. "Es sollte im Jugendraum nicht geraucht werden", monierte Karlheinz Schreiner. Das sieht auch Bürgermeister Markus Ludwig so. Schließlich handle es sich um ein öffentliches Gebäude. Der Lautsprecher für den Friedhof ist inzwischen repariert. Frühestens ab 21. März werden die Grüngutcontainer aufgestellt. Bürgermeister Ludwig bat die Bürger, Grüngut zu zerkleinern. Eigenkompostierer dürften nur sperriges Gut einwerfen. Das Landratsamt wird die Grüngutanlieferungen verstärkt stichprobenartig überprüfen. Bei Verstößen ist ein Bußgeld fällig. Am 21. April um 8 Uhr startet am Gemeindezentrum das 20. Bierfassrollen nach Chodová Planá. Wie im letzten Jahr wird wieder ein Bus ins Nachbarland eingesetzt. Auch Läufer werden noch gesucht. Anmeldungen bei Bürgermeister Ludwig unter E-Mail mludwig@vgem-neustadt.de.