Vermischtes Störnstein

04.08.2017

04.08.2017

Am Freitag um 8 Uhr beginnt das große Kneten für das Backofenfest am Samstag. Um den vor 37 Jahren renovierten Ofen auf Temperatur zu bringen, ist dann erneut Muskelkraft gefragt, schließlich gilt es eineinhalb Ster Holz zu verfeuern.

Die Gemeindearbeiter lieferten das Holz an, das Renate Schwarz Scheit für Scheit in den Ofen schlichtet. Am Freitag um 6 Uhr entzündete sie das erste Feuer. Gut 250 Grad sollen für ein optimales Backergebnis erreicht werden.Im ehemaligen Pumphaus geht es eng zu, als die sieben Frauen in die vollen greifen. In die alte Rührmaschine füllen sie Mehl, Hefe, Wasser, Salz, Gewürze und trockenen Sauerteig. Die Maschine rührt die Mischung durch. Dann muss der Teig zwei Stunden gehen. Zwischenzeitlich bestreuen die Helferinnen die Brotkörbe mit Mehl. Der Teig reicht für 44 Laibe Bauernbrot mit je 1,5 Kilogramm Gewicht. Gegen 14 Uhr am Freitag war der erste Arbeitstag für das Fest beendet.Backchefin Emmi Müller erinnert daran, dass am nächsten Tag der nächste Einsatz ansteht. Der Samstag beginnt für die Frauen bereits um 6 Uhr morgens. Zwiebel-, Zucker- und Brotkuchen stehen dann an. Seit 15 Jahren ist Müller dabei, Schwarz werkelt auch schon zehn Jahre mit. Das Team umfasst mehrere Generationen. Silvia Sennert, Corian Reber und Simone Meier gehören zu den Jüngeren. Mit viel Erfahrung greifen Anni Spranger und Maria Dütsch in der Backstube mit zu.Für die Gäste beginnt das Festvergnügen am Samstag, 5. August, um 14 Uhr. Die Vereine stehen in den Startlöchern und versprechen, ihr bestes zu geben.