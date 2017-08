Vermischtes Straubing

18.08.2017

175

0 18.08.2017175

Regensburger Zollbeamte haben auf einem Rastplatz in der Nähe von Straubing ein Auto mit zwei Insassen kontrolliert, die äußerst aggressiv waren. Die Beamten entdeckten den Grund bald: In einem mit Folie verpackten Weißbrot waren 600 Ecstasy-Tabletten versteckt.

Weißbrot als Versteck

Laut Polizeibericht überprüften vor einigen Tagen Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Regensburg auf einem Rastplatz in der Nähe von Straubing ein aus den Niederlanden kommendes Fahrzeug.Die beiden Insassen gaben an, sich auf dem Weg nach Österreich zu befinden, verbotene Gegenstände wie Waffen oder Drogen haben sie jedoch nicht dabei.Da sich der 45-jährige Fahrer äußerst aggressiv zeigte und kein Verständnis für die Kontrollmaßnahme aufbrachte, forderten die Beamten aus Eigensicherungsgründen eine weitere Zollstreife aus Furth im Wald an.Der Grund für das Verhalten des Mannes wurde dann recht schnell ersichtlich:In einer Klarsichtbox mit verschiedenen Lebensmitteln befand sich ein in Folie verpacktes Weißbrot, in dem 600 Ecstasy-Tabletten versteckt waren.Eine als Schmuggelversteck getarnte Getränkedose enthielt weitere 31 Ecstasy-Tabletten.Außerdem beschlagnahmten die Zöllner insgesamt 3,5 Gramm Haschisch und ein Gramm Kokain, versteckt im Rucksack des Beifahrers. In der Reisetasche des Fahrers befanden sich zwei Gramm Marihuana.Die Regensburger Zöllner stellten die Drogen sicher und leiteten gegen die beiden Männer Verfahren wegen des Verdachtes von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die weitere Sachbearbeitung übernahm das Zollfahndungsamt München mit dem Dienstort Weiden.