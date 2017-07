Wie im Sand am Strand

Freizeit Stulln

19.07.2017

1

0 19.07.2017

Sommerliche Temperaturen, engagierter Einsatz der Spieler sowie eine ausgezeichnete Organisation waren optimale Garanten: Beim Beachvolleyballturnier in Stulln kämpften acht Teams um den Meistertitel und eine begehrte Trophäe.

Hohes Spielniveau

T-Shirts für die Sieger

Die gemeldeten Mannschaften wurden durch Lose in zwei Gruppen eingeteilt. Als Spielmodus galt: Jeder gegen jeden bei einer Spielzeit von 2 mal 7 Minuten. Um 14 Uhr eröffneten die TSV-Sparte Dart und die KJK Pfreimd die Wettkämpfe. Nach dem ersten Durchgang richteten sich die weiteren Begegnungen nach der erreichten Platzierung. So traten zum Beispiel die beiden Gruppenvierten oder -dritten gegeneinander an.Für das Finale qualifizierten sich KJK Pfreimd und Volleyball I der Abteilung des TSV: Ein spannendes Match auf hohem Spielniveau. In zwei Gewinnsätzen nach Punkten holten sich die Pfreimder mit knappem Ergebnis den obersten Podestplatz. Die Organisation lag in Händen der Sparte Volleyball. Als Schiedsrichter fungierten Vanessa Haas, Markus Jauernig und Dieter Wolf. Bei Volleyballabteilungsleiter Lukas Wabro liefen die Fäden zusammen. Vor der Siegerehrung bedankte sich der Verantwortliche bei den beteiligten Mannschaften für ihren kämpferischen Einsatz und den Schiris für ihre faire, unparteiische Leitung. Sein weiterer Dank galt den Sponsoren für die Preise und Gutscheine.Die Matchgewinner konnten sich das Sieger-T-Shirt 2017 überstreifen und den Wanderpokal entgegennehmen. Auf den weiteren Rängen folgten Volleyball I, Kaffen-Affen, Sauerer Presssack, Volleyball II, KLJB Stulln, TSV Sparte Dart und A-Jugend TSV.