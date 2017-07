Politik Stulln

18.07.2017

Zu Ehren des am 20. Juni verstorbenen, ehemaligen Bürgermeisters und Gemeinderatskollegen Franz Rauch legte der Gemeinderat eine Gedenkminute ein. Franz Rauch war von 1992 bis 2002 Bürgermeister und gehörte anschließend bis 2014 dem Gremium an.

Vorhaben genehmigt

Zwei Personalien

Bürgermeister Hans Prechtl erinnerte an die ehrenden Nachrufe in den lokalen Zeitungen sowie an die Teilnahme an den Trauerfeierlichkeiten und die Niederlegung eines Kranzes. Eine Trauerrede beim Requiem war von der Familie nicht gewünscht. Diesem Wunsche wurde entsprochen. "Wir danken für das langjährige Engagement und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren", schloss der Bürgermeister seine Worte.Prechtls besonderer Gruß galt Markus Gebhard, dem die Aufgabe des stellvertretenden Geschäftsleiters der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld übertragen wurde. Er wünschte ihm in dieser neuen Funktion viel Erfolg und Freude an der Arbeit. Der Bürgermeister gratulierte Gemeinderat Thomas Koller und seiner Frau Gabi zur Geburt des Sohnes David am 16. Juni und überreichte ein Geschenk.In der letzten nichtöffentlichen Sitzung beschloss der Gemeinderat den Ankauf eines neuen Fendt 516 Vario mit 165 PS für den Bauhof als Ersatzbeschaffung für den Geräteträger aus dem Jahr 1990. Der Auftrag ging einschließlich notwendigen Zubehörs zum Brutto- Gesamtpreis von 218 941 Euro an die Baywa Nabburg. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich im September.Diese fünf Vorhaben erhielten das einhellige, gemeindliche Einvernehmen: Der erneute Antrag von Bernhard Fritsch auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Garage in Geiselhof. Die überarbeitete Planung ist eine Kompromisslösung und geht "in die richtige Richtung", merkte Bürgermeister Prechtl an.Der Antrag von Johann und Josefine Setzer, Ahornring 17, auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Haselberg III" zur Errichtung eines Metallzaunes anstelle eines Holzgartenzaunes. Der Antrag von Armin Aumeier, Ahornring 19, ebenfalls auf Errichtung eines Metallzaunes anstelle einer Holzlatteneinfriedung. Der Antrag von Markus Schmid auf Abgrabung zur Schaffung von Retentionsraum für das Bauvorhaben "Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Praxisraum, Garage und zwei Stellplätzen in Grafenricht 2". Das Vorhaben liegt im Überschwemmungsgebietes des Hüttenbachs sowie eines namenlosen Grabens. Die abzugrabende Fläche umfasst 630 Quadratmeter mit einer Tiefe von 31 Zentimetern. Die Abgrabung einer Teilfläche des gemeindlichen Grundstücks Fl.Nr. 1289 wird genehmigt.Der Bauantrag von Andreas Schwarz und Nadine Körner auf Errichtung eines Einfamilienhauses, Tonweg 2a. Mit der beantragten Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplans "Herzendamm" hinsichtlich einer Erhöhung der maximalen Wandhöhe auf 4,35 Meter besteht Einverständnis. Die erforderlichen Unterschriften der betroffenen Grundstückseigentümer sind jeweils auf den Antragsunterlagen vorhanden.Die Bündelausschreibung für die kommunale Erdgasbeschaffung für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 1. Januar 2021 erbrachte mit 31,51 Prozent eine deutliche Einsparung, teilte Prechtl mit.Ferner gab der Bürgermeister weitere Hinweise: Am Mittwoch, 6. September, findet um 19 Uhr eine Teilbürgerversammlung für die Ortsteile Brensdorf und Grafenricht statt. Bei dieser Zusammenkunft wird ausführlich über die Projektplanung zum Hochwasserschutz informiert. Aufgrund der hohen Brandgefahr wurde das Johannisfeuer heuer nicht angezündet. Im Rahmen einer Brandschutzübung der Feuerwehr wird der Holzhaufen kontrolliert abgebrannt.Durch die Berufung von Markus Gebhard zum stellvertretenden Geschäftsleiter wurde aus den zahlreichen Bewerbern einer externen Stellenausschreibung Melanie Kasowski als neue Kraft fürs Bauamt ausgewählt. Sie ist derzeit Verwaltungsbeamtin bei der Stadt Nürnberg, wohnhaft in Amberg. Der genaue Versetzungszeitpunkt wird einvernehmlich mit der Stadt Nürnberg noch festgelegt.Das Bürgerfest ist gut gelaufen, freute sich Bürgermeister Hans Prechtl. Sein Dank galt den Besuchern, den Vereinen und allen, die zum Gelingen beigetragen haben.