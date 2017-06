Vermischtes Stulln

09.06.2017

Staunen, Anerkennung und Respekt zeigte der Seniorenkreis beim Besuch der Freiwilligen Feuerwehr im Gemeindezentrum. Der Einblick in die Aufgabenbereiche, das Schulungspensum und die Ausrüstung überraschten die sehr interessierten Teilnehmer.

Im Beisein von Jugendwart Peter Wilhelm und Kommandant Michael Altrichter gab dessen Stellvertreter Christoph Bierner im Schulungsraum einen Überblick über die Feuerwehr. "Wir sind stolz auf die 30 Mitglieder in der Jungfeuerwehr." Des Weiteren gehören dem Verein 57 Aktive und 86 Passive sowie 220 fördernde und elf beitragsfreie Personen an. Die Gemeinde schaffte 1965 das erste Löschfahrzeug an, erinnerte der stellvertretende Kommandant. Zum Fahrzeugbestand gehören ein Chemikalienanhänger für die chemische Industrie im Industriepark, ein Mehrzweckfahrzeug, ein Tragkraftspritzenanhänger für die Jugendfeuerwehr und das LF 16. Das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) ging im Jahre 2016 in Betrieb.Die Einsätze im abgelaufenen Jahr gliedern sich in 12 technische Hilfeleistungen, fünf Brandeinsätze und drei Sicherheitswachen. Die Wehr absolvierte 2320 Stunden. Anschließend erläuterten Kommandant Altrichter, Stellvertreter Bierner und Jugendwart Wilhelm die im geräumigen Innenplatz des Bauhofes abgestellten Einsatzfahrzeuge. In Gruppen führten sie den Besuchern die Entwicklung ab 1965 vor Augen. Vor allem die ausgeklügelte, technische Ausstattung und Ausrüstung im neuen HLF bestaunten die sehr interessierten Senioren immer wieder. Der Vorsitzende des Seniorenkreises Helmut Kramer, bedankte sich bei den engagierten Floriansjüngern für ihre Ausführungen.