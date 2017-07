Vermischtes Stulln

20.07.2017

Stulln/Nabburg. Die Auslobung des Förderpreises durch die Nabu- Oberflächentechnik für das beste Abitur in Chemie am Johann- Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg hat Tradition. Bereits im Jahre 2009 initiierte das mittelständische Unternehmen im Industriepark Stulln die Kooperation.

"Ein erfreulicher Anlass führt uns zusammen", betonte Geschäftsführer Markus Schöll. Abiturient Andreas Hierl aus Altfalter weist im Schuljahr 2016/17 das beste Chemiearbeit am JAS Nabburg auf. Sein Faible und seine Leidenschaft, so der Absolvent in seinem kurzen Statement, entdeckte er im Laufe der 10. Klasse. Das Chemiestudium möchte er gerne an der Uni Regensburg aufnehmen.Die Schüler belegen den naturwissenschaftliche Zweig am JAS Gymnasium Nabburg bevorzugt, hob Oberstudiendirektor Christian Schwab hervor. Die Partnerschaft zur Nabu- Oberflächentechnik werde weiterhin gepflegt. Die Einladung von Schüler- und Lehrergruppen zur Führung durch das Chemieunternehmen greife die Schulleitung gerne auf.