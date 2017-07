Sie verstehen ihr "Handwerk"

Vermischtes Stulln

21.07.2017

Menschen retten, Vermisste suchen, einen Brand löschen: Die Stullner Jugendfeuerwehr hatte beim "Berufsfeuerwehrtag" ein anstrengendes Pensum zu leisten. Respekt, wie die Aufgaben gemeinsam gemeistert wurden.

Voll des Lobes

Die Jugendfeuerwehr Stulln ist gut aufgestellt. Vier Jugendwarte sind für die Betreuung und Ausbildung der 30 Mitglieder verantwortlich. Unter der Federführung von David Raab in Zusammenarbeit mit Peter Wilhelm, Christoph Ritz und Daniel Edenharter organisierte das Jugendwartteam den "Berufsfeuerwehrtag". Unterstützt wurde es von den beiden Kommandanten Michael Altrichter und Christoph Bierner.Für neun Jugendliche begann der Dienstantritt bereits um 8.30 Uhr. "Wasserförderung" lautete die erste Aufgabe. Um 9.32 Uhr ertönte das Martinshorn. Das HLF 20 der Feuerwehr Stulln stand bereit. Aus einer 150 Kubikmeter fassenden Zisterne musste Löschwasser entnommen und eine 100 Meter lange Schlauchleitung zur Schulstraße zum unterstützenden Löschfahrzeug der Feuerwehr Schmidgaden gelegt werden. Unter der Regie von Jugendwart Florian Plößl war der Wasserwerfer nach 15 Minuten einsatzfähig. Zweiter Bürgermeister Thomas Rohrwild sowie die Kommandanten Altrichter und Bierner waren voll des Lobes. Als zweite Übung war der simulierte Brand eines Nebengebäudes am Ortsrand von Grafenricht zu meistern. Die Befreiung einer eingeklemmten Person unter einem Heuwender im Lissenthaner Weg mit Hilfe eines Hebekissens erforderte die Kooperation der jugendlichen Einsatzkräfte im besonderen Maße. Doch der Tag war noch nicht zu Ende. Vier Personen hatten sich im Wald verirrt. Bei Ankunft der beiden Einsatzfahrzeuge stand die Johanniter-Rettungshundestaffel unter Leitung von Florian Eichinger mit acht Hunden bereit. Mit Suchhund "Penny" machten sich die Betreuer und die Jungfeuerwehrler auf den Weg. Nach 35 Minuten war die Aktion beendet - der Suchhund hatte alle vier Personen aufgespürt.Nach dem Abendessen gab es einen gemeinsamen Einsatz mit der Nachbarwehr Schmidgaden: Bei einem Unfall auf der A 6 stand die Verkehrsabsicherung im Vordergrund. Das Feuerwehrhaus diente den Jugendlichen dann als Schlafstätte. Nicht lange: Am Morgen musste schon um 7 Uhr an der Grundschule eine Person aus dem ersten Stock befreit werden. Nach dem gemeinsamen Frühstück endete der "Dienst" um 10 Uhr.