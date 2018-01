Vermischtes Stulln

14.01.2018

11

0 14.01.201811

Stulln/Schwarzenfeld. Ein stark abgegriffenes Sparkassenbuch liegt auf dem Tisch im Dienstzimmer von Bürgermeister Hans Prechtl im Rathaus Schwarzenfeld. Die erste Einzahlung ist auf den 11. März 1976 in Höhe von 228,02 DM datiert. Die letzte Geldbewegung erfolgte 1997. In diesen zwei Jahrzehnten füllten sich die Seiten gut auf. Der Betrag wird als Spende weitergereicht.

"Es ist ein erfreulicher Termin", betonte Bürgermeister Hans Prechtl. Er hieß die ehemaligen Verantwortlichen Wilhelm Hauser, Werksleiter und Prokurist der Fluorchemie Stulln sowie Gewerkschaftssekretär Hans Kulzer und Grubenleiter Hermann Neidl, willkommen. "Wie war das mit dem Geld?", wollte Prechtl wissen. "Die angesammelten Beträge stammen aus den Mettenschichten", blickte Hermann Neidl in die Anfänge vor vier Jahrzehnten zurück. Die Bergleute stellten bei halber Schicht in der Nacht zum Heiligen Abend ihre Arbeit ein, setzten sich unter Tage auf der Sohle des Venezianerschachtes zusammen - sogar ein Bäumchen war mit Grubenlampen behängt - und stärkten sich bei Bier mit einer deftigen Brotzeit. In den Folgejahren wurde die Mettenschicht in die Venezianerklause über Tage verlegt, geladene Gäste nahmen daran teil und spendeten Geldbeträge für das kräftige Essen aus Leber- und Blutwürsten sowie Kesselfleisch mit Kraut. Die Bergleute entrichteten freiwillig als Gegenleistung einen Obolus in eine "Bierkasse". Die Verwaltung übernahm Diplomingenieur Karl Weiß. Im Laufe der Jahre ließ die Geberfreude nicht nach. Auch Museumsbesitzer Konrad Reichhart und Metzgermeister Franz Rauch spendeten Brotzeiten, fügte Wilhelm Hauser hinzu. Das Sparbuch wurde 2017 mit dem letzten Zinsertrag von 17 Cent abgeschlossen. Diese sogenannte "Bierkasse" habe mit dem Vereinsvermögen des Bergknappenvereins Stulln/Schwarzenfeld nichts zu tun, erklärte Wilhelm Hauser. Von dem Gesamtbetrag von 1 380 Euro erhalten "die wichtigsten Leute von Stulln, die Kinder" 1 300 Euro. Die Restsumme bekomme eine verdiente Person. Kindergartenleiterin Sabine Maderer bedankte sich für die großzügige Spende. Das Geld werde in die Erweiterung des bei den Kindern sehr beliebten Holzbausystems investiert.