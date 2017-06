Wirtschaft Stulln

19.06.2017

0 19.06.2017

Rund 85 Prozent des weltweiten Bedarfs an Flussspat werden vor allem aus China, Südafrika und Mexiko importiert. Die europäische Produktion liegt bei weniger als fünf Prozent. Nun wollen die wichtigsten im Bereich "Fluor" agierenden Unternehmen einen Sprung nach vorne machen und eine selbstständige Flussspatversorgung aufbauen. Darunter ist auch die Fluorchemie Stulln.

Ein Meilenstein

82 Mitarbeiter

"Aufgrund der hohen Bedeutung in den verschiedenen industriellen Arbeitsfeldern wird Flussspat als kritischer, strategischer Rohstoff eingestuft", betonte der Leiter der technischen Entwicklung, Umwelt und Sicherheit bei der Fluorchemie Stulln, Dr. Thomas Berger, bei einem Besuch der Bundestagsabgeordneten Marianne Schieder (SPD) in dem Unternehmen. Die Fluorchemie Gruppe erschließe deswegen ein eigenes Bergwerk für Flussspat in Gehren in Thüringen und beteiligt sich außerdem an der Forschung zur Wiederverwendung von Fluor.In Europa liege der Gesamtverbrauch von Flussspat bei 880 000 Tonnen. Weniger als ein Prozent davon werde recycelt, führte Dr. Thomas Berger weiter aus. Diese Realität sei die Motivation zur Planung, zum Bau und zum Betrieb einer Demonstrationsanlage zum Recycling von HF-haltigen Säuren gewesen. Als Partner sind noch Hersteller fluorierter Produkte, ein Forschungsinstitut, Firmen, Behörden und Anlagenbauer im Boot. Die Entscheidung zum Bau einer Anlage im März dieses Jahres sei ein Meilenstein gewesen, betonte der Sprecher. In weiteren Schritten folgen die Inbetriebnahme sowie die Bewertung des Verfahrens auf die Wirtschaftlichkeit und Expansionsfähigkeit. Die Projektkosten summieren sich auf 1,8 Millionen.Das Ziel des Vorhabens der Fluorchemie Stulln in Kooperation mit der Universität Bayreuth ist die Wiederverwendung von Fluor im Recyclingverfahren. Dadurch soll das Liefer- und Preisrisiko für den Rohstoff minimiert werden. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesforschungsministerium. Geschäftsführer und Standortleiter Herbert Zweck bedankte sich bei der Politik, dass sie dieses Anliegens annehme und hoffte, dass verstärkt Forschungsgelder in die Herstellung synthetischen Flussspats aus Abfall fließen. "Vom Labor auf den Markt. Das ist der Knackpunkt": Mit dieser Feststellung traf Marianne Schieder als Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages den Nagel auf den Kopf.Vor einer Betriebsbesichtigung mit der Sozialdemokratin Marianne Schieder stellte der Geschäftsführer noch das Unternehmen im Überblick vor. Das Werk im Industriepark Stulln zählt insgesamt 82 Beschäftigte - darunter sind 13 Auszubildende. Trockener Flussspat wird im Drehrohrofen durch endotherme Reaktion über weitere Stationen und Verfahren vorwiegend zu Hydrogenfluorid produziert.Diese Flusssäure sei ein Schlüsselrohstoff der Industrie und werde unter vielen anderem zur Herstellung von Aluminium sowie Maschinen und Werkzeugen, als neuartiges Kältemittel und in der Halbleiterindustrie gebraucht. Die Fluorchemie-Gruppe weise einen Jahresumsatz von insgesamt 50 Millionen Euro aus und gebe 200 Mitarbeitern Arbeit und Brot, legte der Geschäftsführer abschließend dar.