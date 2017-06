40 Jahre Imperatore: Musik am Sonntag, Dank an das Team

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

22.06.2017

Kaum zu glauben, aber es sind nun schon 40 Jahre, dass das Ristorante Imperatore seine Gäste in der Herzogstadt verwöhnt. Die Chefs nahmen dieses Datum zum Anlass, zum einen, um am Altstadtfest-Sonntag von 11 bis 15 Uhr in der Rosenberger Straße vor dem Haus eine Imperatore-Feier anzusetzen - mit italienischer Musik und vielen Spezialitäten. Zum anderen dankten sie den treuen Mitarbeitern des Betriebs für ihr langjähriges Engagement in Küche und Service. Die Mannschaft von links: Leo Doci (20 Jahre dabei), Domenico Maccataio, Enzo Di Garbo, Ali Khalil (10 Jahre), Stephan Warmuth, Guiseppe Pizzurro und Andrea Alfano (10 Jahre). Bild: Gebhardt