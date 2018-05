Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Thomas Gebhardt: Wir treten mit den Rosenberger Kolping-Haklern schon länger bei den Wettbewerben des Landesverbandes über unseren Mitgliedsgau Altmühltal an. Und da der Dachverband die Meisterschaft jedes Jahr einem anderen Gau zuspricht, habe ich vorgefühlt, das große Bierzelt am Frühlingsfest als Möglichkeit genannt und für 2018 den Zuschlag bekommen.Eine Premiere also für die Herzogstadt. Wie wird der Ablauf dieser urwüchsigen Meisterschaft aussehen und auf was dürfen sich die Zuschauer dabei freuen?Wie bei vielen anderen Wettbewerben auch treten die Fingerhakler morgen in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen an. Die Hakler müssen also auch vor dem Wettkampf gewogen werden. Es gibt eine Spanne von Leicht- bis Schwergewicht sowie Jugend-, Junioren- und verschiedene Seniorenklassen. Der Landesverband, von dem auch Vorsitzender Anton Bader selbst mithakelt, stellt ein dreiköpfiges Kampfgericht sowie einen Schiedsrichter und zwei Fänger, die aufpassen, dass sich niemand verletzt oder im Festzelt am Dultplatz von der Bühne fällt. Was für die Zuschauer sicher besonders interessant sein dürfte, ist die Tatsache, dass viele der 120 Hakler aus den verschiedenen Gauen auch in Lederhose und im Trachtenhemd zu den Partien antreten. Auch die jeweiligen Vorbereitungen der Athleten sind immer einen Blick wert. Von 10 bis ungefähr 16 Uhr ist im Zelt also bei drei Euro Eintritt sehr viel fürs Auge des Betrachters geboten.Werden auch Hakler Ihres Teams bei der Meisterschaft antreten?Ja, aber ich bitte um Verständnis, dass ich aus taktischen Gründen noch keine Namen nennen kann. Bei solchen hochklassigen Wettbewerben ist es durchaus möglich, dass bei den Vorkämpfen Hakler mehrmals gegeneinander antreten müssen. Deshalb werden oft nicht gleich alle Karten in Sachen "Kraft und Köpfchen" auf den Tisch gelegt.