Freizeit Sulzbach-Rosenberg

05.10.2017

Wissbegierig, lernfähig, sportlich aktiv, unternehmungslustig, gesellig - so sind sie, unsere "Alten" von 2017. Klar, dass da ein Angebot, wie es die Seniorenaktionswoche der Stadt Sulzbach-Rosenberg jährlich unterbreitet, nicht ungehört verhallt.

Die "Best-Ager" waren wieder mit Begeisterung dabei, ob Vorträge, Sport oder fröhliche Runde. "Ein voller Erfolg", konstatierte Bürgermeister Michael Göth zum Abschluss im Kettelerhaus-Saal. Wie er sagte, ist es erklärtes Ziel der Stadtpolitik, alle Schichten und Altersgruppen einzubinden ins öffentliche und gesellschaftliche Leben. Vor fast einem Vierteljahrhundert gehörte Sulzbach-Rosenberg zu den ersten Kommunen in Bayern, die eine Seniorenaktionswoche organisierten. Inzwischen ist die 24. Auflage über die Bühne gegangen, aus dem Experiment ist ein erfolgreicher Selbstläufer geworden.Beim geselligen Nachmittag im Kettelerhaus blendete der städtische Seniorenbeauftragte Andreas Knopp zurück auf die einzelnen Veranstaltungen 2017. Als Höhepunkt bezeichnete er einen Gesundheitsvortrag mit Blutdruck- und Zuckermessung in der Marienapotheke, Informationen des Notariats zu den Themen Vererben, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung oder auch den Vortrag über seniorengerechtes Wohnen in den eigenen vier Wänden.Der durchwegs gute Besuch bestätige die Richtigkeit des Konzepts, so Knopp, der nicht nur den Teilnehmern dankte, sondern auch allen Helfern, an der Spitze Gerda Meister und die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Brigitte Riederer, die den Abschlussnachmittag organisiert hatten. Zum Thema Seniorenaktionswoche brauche es nicht viele Worte.Dieses Angebot für die ältere Generation werde Jahr für Jahr dankbar angenommen, wie die hervorragenden Teilnehmerzahlen beweisen, meinte Bürgermeister Göth. Für die Organisation dankte er Brigitte Riederer und Andreas Knopp samt Team.Entspannung pur war im Kettelerhaus angesagt, garniert von der Schlossberg-Musi mit unvergesslichen Schlagern und Evergreens. Applaus gab es auch für die Tanzgruppen der Ballettschule Rommy Schötz, die mit flotten Choreographien und tollen Kostümen übers Parkett wirbelten. Wie man mit viel Spaß etwas für seine Gesundheit tun kann, zeigten mit ihren Tanzgymnastikauftritten unter Leitung von Gisela Promm die Frauen der Senioren-Sportgruppe des TV Sulzbach. Bei ihrem Bewegungsspiel mit zwei Bällen inklusive "Gehirntraining" banden sie die Gäste mit ein.Natürlich durfte die Tombola nicht fehlen. Sie sorgte dafür, dass keiner der Senioren ohne ein Erinnerungs-Packerl nach Hause ging.