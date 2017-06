Freizeit Sulzbach-Rosenberg

23.06.2017

24

23.06.2017

Ohrenbetäubende Böllerschüsse, die weit durchs Land hallen, künden einmal im Jahr vom Beginn der drei tollen Tage. Dann setzt sich am Stadtturm der Festzug in Marsch, Richtung Westen in die Innenstadt. Und wenn dann der Herold das Offizielle verlesen hat, taucht die Stadt ein in ihr geliebtes Altstadtfest.

Prolog "Wir, Bürgermeister und Herren des Rates unserer guten Stadt, tun kund und zu wissen allen Bürgern, Bürgerinnen und Gästen, dass allhier zu dieser Stund zum Heil, Nutz und Ehren unserer Stadt ein groß Fest wird angesagt, das allsogleich seinen Anfang nehme! Für drei Täg alles Volk soll feiern! Es wird geboten Freude, Friede, Eintracht und untersagt Streit, Zank und Hader! Also beginne das Fest. Es lebe unsere Stadt und alle, die darinnen verweilen! Gegeben zu Sulzbach am 27. im Heuert. Bürgermeister und Rat der Stadt." (ge)

Mittelalter pur Eine Fülle von historischen Gruppen hatte das Stiber-Fählein wieder aktiviert, und so marschierte das komplette Mittelalter mit beim Altstadtfestzug. Heuer nahmen teil: Dillnberch-Schlorcher (Debendorfer Kulturverein), Ritter von der Zarg (Vilseck), Cantus Ferrum aus Amberg, Casteller Campus (Kastl), Manus draconis fronbergensis (Schwandorf), Spundloch-Haufen Ingolstadt, Historischer Verein 30-jähriger Krieg (Gernots Gefolge Sulzbach-Rosenberg), Pfalzgräfisches Gefolge Neumarkt, Altdorfer Kroaten, Holksche Horde, Schmiede Weltensonne Hormersdorf, Heikjallar-Sippe Nabburg und die Farherdar-Sippe Regensburg-Neutraubling. (ge)

Die Bergknappenkapelle legte den Grundstock zum 41. Altstadtfest: Vor den Treppen von St. Marien dirigierte Stadtkapellmeister Johannes Mühldorfer die bekannten und beliebten Musiker, die stets aufs Neue mit ihrem Können verblüffen.Neben dem Spielmannszug St. Georg, der den Festzug anführte, marschierten viele Kinder vom Kindergarten St. Marien, die Historienvereine, die Tanzgruppe Highway Stompers und natürlich bereicherte auch eine Abordnung der Partner-Schwadron der U.S. Army, der "Stryker" aus Vilseck, die Marschordnung im Gleichschritt. Auf den Treppen von St. Marien sammelte sich die bunte Schar aus Akteuren und Prominenz. Herold Peter Schwemmer verlas den Prolog (siehe Kasten), und Bürgermeister Michael Göth begrüßte jede Menge Gäste. Das Wetter passte, "die Organisation ist super!", lobte Göth den Kulturamtsleiter Fred Tischler, und die Mittelalter-Gruppen bekamen noch Einzelapplaus. Das Stadtoberhaupt wünschte drei friedliche, fröhliche Tage, lud zum Besuch der Festmeile ein und sprach schließlich die lang ersehnten magischen Worte: "Das Altstadtfest 2017 ist eröffnet!"Die Schanze an der Allee bildet natürlich wieder den passenden Rahmen für das historische Heerlager, das die zahlreichen historischen Gruppen aus ganz Bayern unter Regie des Stiber-Fähnleins traditionsgemäß einrichteten. Dort herrscht das Mittelalter mit all seinen Freuden. In der restlichen durchgehenden Festmeile warten Musik, Gaudi, jede Menge feine Sachen für den Magen und vor allem Stimmung in allen Stockwerken und an jeder Ecke.Acht Bühnen sind es heuer, die ein perfektes Musikprogramm bieten. Die SRZ wünscht am Wochenende allen Festbesuchern viel Spaß. Der Freitag hat auf jeden Fall schon mal den optimalen Start gebracht.