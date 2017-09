Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Eine gute Einstellung zum eigenen Alter ist die eine Sache, die andere aber ist das, was man daraus macht. Verschiedene Anstöße gibt dazu alljährlich die Seniorenaktionswoche der Herzogstadt. Sie vermittelt vor allem die weitere aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Und der große Erfolg der Veranstaltungsreihe gibt den Initiatoren sicher recht.

Schon zum 24. Mal laden Bürgermeister Michael Göth, der Seniorenbeirat der Stadt und Seniorenbeauftragter Andreas Knopp zu einer Woche voller Höhepunkte ein. Wie immer werden dabei auch Weiterbildung und Gesundheit eine Rolle spielen. Zu den genauen Inhalten sprach die SRZ mit der Vorsitzenden des Seniorenbeirats, Brigitte Riederer, und Andreas Knopp.Andreas Knopp: Das Motto heißt "Älter werden - Mitmachen - Fit bleiben!". Dieser Anspruch zieht sich durch das ganze Programm. Wir haben gesehen, dass gerade auch ältere Menschen viel aktiver sind als noch vor Jahren. Geselligkeit ist dabei ein nicht zu unterschätzender Faktor, der natürlich auch für die unverzichtbaren sozialen Kontakte steht. Deshalb bieten alle Tage immer auch viel Geselligkeit. Beim Vortrag über "Leisten- und Bauchwandbrüche" ist im Speisesaal des St.-Anna-Krankenhauses beispielsweise auch für das leibliche Wohl gesorgt.Brigitte Riederer: Ich finde alle Programmpunkte der Aktionswoche, die wir uns gemeinsam überlegt haben, sehr interessant. Es wird für jeden Besucher sicher etwas Passendes dabei sein. Besonders freut mich aber, dass beispielsweise Notarin Katja Rödiger oder vom Landratsamt Alois Schlegl zu Vorträgen ins Rathaus kommen. Die Themen "Erben und Vererben" oder "Altersgerechtes Wohnen" werden sicher ziehen.Knopp: Das Konzept wird auch in diesem Jahr beibehalten, weil die Seniorenaktionswochen bis dato bestens angekommen sind. Die Resonanz war immer sehr positiv. Natürlich beinhalten die Vorträge heuer andere Themen, außerdem haben wir zum Beispiel unter dem Titel "Orange räumt auf!" eine Führung durch den Bauhof der Stadt neu im Programm. Gerade Themen, die in einem direkten Bezug zur Kommune stehen, in der man lebt, erweitern den eigenen Horizont. Im konkreten Fall beim Bauhof können die Teilnehmer so hautnah kennenlernen, was in dessen Aufgabenbereich fällt, oder auch, wo die Bediensteten weiterhelfen können.Riederer: Wie immer sind alle Veranstaltungen - bis auf die Tagesfahrt zum Brombachsee - kostenlos. Möglich ist das, weil die Referenten auf Honorare verzichten. Dafür danken ihnen die Organisatoren ganz besonders. Auch von Bürgermeister Michael Göth wird die Aktionswoche sehr unterstützt. Er ist der Überzeugung, dass die Senioren über große Lebens- und Berufserfahrung verfügen. Diese Potenziale sollten aktiv in die Gesellschaft eingebracht werdenKnopp: Zunächst einmal, dass wir schon bei der Eröffnungsveranstaltung in der Sparkasse am Samstag, 23. September, bei der die Bergknappenkapelle aufspielt und Dieter Radl Mundartbeiträge aus unserer Heimat beisteuert, ein volles Haus haben werden. Aber generell bleibt es unserer Anspruch, dass wir mit den abwechslungsreichen Angeboten wie Vorträge, Ausflug, Aktivitäten und Feiern auch einen Beitrag leisten, um die Generationen in der Herzogstadt zusammenzuführen.

Das Programm



Samstag, 23. September, 10 Uhr: Eröffnung der 24. Seniorenaktionswoche in der Sparkasse.Montag, 25. September, 9.15 Uhr: "Orange räumt auf!" - Führung durch den Bauhof. 14.30 Uhr: Vortrag "Die bösen 4" (Metabolisches Syndrom), Rathaus.Dienstag, 26. September, 15 Uhr: Vortrag "Versorgung von Leisten- und Bauchwandbrüchen - Geht das ohne Narben?, St.-Anna-Krankenhaus.Mittwoch, 27. September, 9.30 Uhr: Vortrag "Altersbedingte Anpassungen im Wohnraum", Rathaus. 15 Uhr Vortrag "Hauterkrankungen", Sozialstation.Donnerstag, 28. September, 10 Uhr: Tagesfahrt zum Brombachsee. Abfahrt am Luitpoldplatz mit Zusteigemöglichkeiten. Anmeldung und Einzahlung bei Firma Bruckner.Freitag, 29. September, 10 Uhr: Vortrag mit Notarin Katja Rödiger"Erben und Vererben, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung", Rathaus. 15 Uhr: Ökumenischer Abschlussgottesdienst mit Jugendchor in der Johanniskirche Rosenberg.Samstag, 30. September, 14 Uhr: Abschlussnachmittag, Kettelerhaus mit Schlossberg-Muse.Bis auf die Tagesfahrt nach Waldsassen sind alle Angebote (jeweils ohne Anmeldung) kostenlos und die Veranstaltungsorte sind mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Das Programm ist zu haben bei Ärzten, im Krankenhaus, bei Apotheken, der Sozialstation, im Rathaus, im Haus für Bürgerdienste, bei der VHS, der Sparkasse und in Geschäften. (oy)