10.11.2017

Der Kneipp-Verein Sulzbach-Rosenberg und Umgebung hat sich aufgelöst. Vorsitzende Helma Koch sieht den Grund dafür darin, dass der Verein inzwischen nach 20 Jahren kaum noch Aufgaben hat und sich deshalb auch keine neue Vorstandschaft finden ließ. "In anderen Orten mit einem Kneipp-Verein kann das ganz anders sein, da im Vereinsleben auch wirtschaftliche, soziale und persönliche Interessen eine Rolle spielen." Was die Angebote für Gesundheit betrifft, so war der Verein ausschließlich hierfür ausgerichtet. "Wir sind in unserer Stadt in der glücklichen Lage, ein großes Gesundheits-Angebot für die Bevölkerung zu haben, und es ist auch genug Information und Aufklärung für ein gesundes Leben in den Medien vorhanden." Dazu komme, dass private Einrichtungen Kurse für Gesundheit, Vorbeugung und Heilung wirtschaftlicher und effizienter anbieten können als ein kleiner Verein. Nicht unerwähnt ließ Koch auch, dass in der Kneipp-Lehre manches überholt sei und sich durch neue Erkenntnisse weiterentwickelt habe. Dem allen Rechnung zu tragen, brauche es oft nicht nur ehrenamtliche Vorstände und Helfer, sondern Menschen, die spezielle Ausbildungen haben. "Vieles hat der Kneipp-Verein angestoßen und finanziell unterstützt, z.B. die Kneipp-Becken, den Fußparcours und vor allem den Kneipp-Kindergarten Herz Jesu in Rosenberg, der vorbildlich in ganz Bayern ist." Bestehen bleiben wird eine große Wandergruppe, in der sich alle fünf Säulen der Kneipp-Lehre finden: Bewegung, Wasser, gesunde Ernährung, Pflanzen und eine harmonische Lebensordnung.