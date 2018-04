Freizeit Sulzbach-Rosenberg

22.04.2018

172

0 22.04.2018172

Modellbau ist weder Spinnerei noch kann man sich diesem Hobby so nebenher widmen. Modellbau wird mit Herzblut und Fingerspitzengefühl betrieben, denn ohne die Genauigkeit bis ins kleinste Detail, vielfach wahre Millimeterarbeit, könnten die Miniaturmodelle nicht zusammengebaut werden.

Lilienthal-Gleiter dabei

Über 1000 Exponate

Teilnehmer Vereine



IGPM Regensburg; 1. PMCN Nürnberg; PMC Riesa; Krippenfreunde Vilseck und Umgebung; Pfusch und Klecks; Drift Class Franken; SMC Weiden; TMC Nürnberg; JMFC-Lauterhofen; Modellbauer des Museums für historische Wehrtechnik aus Röthenbach; Die Modellbauer Sulzbach-Rosenberg und deren Jugendgruppe.



Aussteller und Gastfahrer von den Vereinen



RC Panzerfreunde Kronach; IG Weihermühle; MSR Thalmassing; Freundeskreis der Schiffsmodellbauer Neumarkt und viele Einzelaussteller. (gfr)

Was die Hobby-Modellbauer alles leisten, zeigten sie am Wochenende in der Krötenseeschule. "Ich bin fasziniert", meinte Bürgermeister Michael Göth bei der Eröffnung der Ausstellung "Faszination Modellbau", die am Samstag und Sonntag eine Welt im Kleinformat darstellte.Etwa 200 Aussteller präsentierten Fahrzeuge, Baumaschinen, einen militärhistorischen Flug-, Fuhr- und Waffenpark sowie die einmalige Sonderausstellung "125 Jahre Luftfahrt - vom Lilienthal-Gleiter bis zum Eurofighter". Bis auf den letzten Quadratmeter ausgereizt war die Turnhalle, wo Baustellen, Bahnhöfe, Werkhallen, ja sogar ein gut fünf Meter hoher Schwerlastkran aufgebaut waren und wo man durchaus annehmen konnte, dass kleine Kinder gerne spielen, die "großen Kinder" aber noch viel lieber.Michael Göth meinte auch, hier in dieser Ausstellung kann man eine Zeitreise zurück in die Anfänge der Luftfahrt unternehmen. Der Bürgermeister bedankte sich beim Organisator Peter Ostermann und vor allem bei den Ausstellern, die diese Miniaturwelt mit unendlich viel Herzblut aufgebaut haben. Von den Charakterköpfen in der Krippenausstellung der Krippenfreunde Vilseck konnte sich Göth kaum losreißen und schwärmte von der filigranen Kleinarbeit, mit der die Holzschnitzer die Gesichter ihrer Figuren geformt hatten. Die Modellbau-Ausstellung, so Göth, sei mittlerweile ein fester Bestandteil im Jahresplan der Stadt Sulzbach-Rosenberg.In einigen Containern im Freiland wurde geschaufelt, gebaggert, Sand und Schotter transportiert oder mit geländegängigen Buggys über Hügel und durch unwegsame Schluchten gefahren. Ausstellungsleiter Peter Ostermann, Vorsitzender der Modellbauer Sulzbach-Rosenberg, meinte, dass hier Flugmodelle in Originalgröße gezeigt werden, etwa der Lilienthal-Gleiter, der tatsächlich auch flugfähig sei und den Norman Bernschneider aus Amberg in mühevoller Kleinarbeit zusammengebaut hat. Ostermann wies auch auf seine Jugendgruppe hin, die in regelmäßigen Treffs das Hobby "Modellbau" verinnerliche. Viel Raum widmete "Faszination Modellbau" auf mehrere Etagen der Krötensee-Schule verteilt dem Bereich Militär, seien es mit kleinsten Mini-Figuren nachgestellte Schlachtszenen, Fahrzeuge und Flugzeuge der Wehrmacht oder gar ein gut vier Meter langer "Witwenmacher", wie der Starfighter Lockheed F 104 auch bezeichnet wurde, außerdem gängige Fahrzeuge der Bundeswehr. Eine ganze Flotte an Hochsee-Fischkuttern zeigten die Modellbauer aus Weiden.Weit über 1000 Exponate, darunter zahlreiche ferngesteuerte Lokomotiven, Autos und Lastwagen oder Buggys, die über die Highways in der Turnhalle schnurrten, E-Mobilität ist im Modellbau schon seit Jahren üblich. Im Freigelände war der THW-Ortsverband Sulzbach-Rosenberg in der uralten grauen Einsatzkleidung zu sehen, auch der Automobil-Sportclub Sulzbach-Rosenberg warb mit einigen skurrilen Eigenbau-Fahrzeugen für dem Auto-Cross-Sport.