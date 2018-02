Freizeit Sulzbach-Rosenberg

06.02.2018

Ein Höhepunkt jagt den andern beim Faschingsabend der Bergknappen für Jung und Alt. Allerdings fällt auch ein dicker Wermutstropfen in den Freudenbecher.

Tradition endet nach 117 Jahre Dies war die letzte Faschingsveranstaltung in der Geschichte das Bergknappenvereins Sulzbach-Rosenberg. So hat es der Vorstand beschlossen.



1901 ging der erste Bergball über die Bühne. Er blieb bis ins Jahr 2007 auf dem Terminkalender der Herzogstadt. Wegen des nachlassenden Besuchs entschied sich der Verein, einen Faschingsabend für Alt und Jung zu veranstalten. Angesichts ihrer Altersstruktur werden die Bergknappen künftig darauf verzichten. Es bleibt die Erinnerung an zahlreiche schöne und kameradschaftliche Faschingsstunden. (ksa)

Zehn Jahre nach ihrem ersten Faschingsabend gaben die Bergknappen das Motto "Heute hau'n wir auf die Pauke und machen durch bis morgen früh" aus. Wie der Vorsitzende Armin Kraus ankündigte, werde der Verein künftig auf eine Veranstaltung in der fünften Jahreszeit verzichten.Als Conferencier nahm Erwin Kraus die Zügel des Abends in die Hand. Er stieg auch gleich in die Bütt und begrüßte als Graf Bobby das närrische Publikum. Danach spielte "Logisch" Lothar Gießmann zu einer Tanzrunde fürs Publikum auf.Ein Vortrag mit Live-Einspielungen, einem echtem Lenkrad und vollem Körpereinsatz zeichnete den Weg zum Erwerb des Führerscheins nach. Es folgte der flotte Gardetanz der Mädchen aus der Ballettschule Rommi Schötz.Im Anschluss verlieh der Schatzmeister des Landesverbands Karneval in Ostbayern, Klaus Faltenmeier, einigen Gardemädchen das Leistungsabzeichen. Tamara Kraus bekam für besondere Verdienste den sehr seltenen Ehrenorden verliehen.Dann stand plötzlich "Fuzzy" mit seinem Pferd im Saal und suchte per Steckbrief nach seinem Freund. Nachdem er Armin Kraus gefunden hatte, bedankte er sich für dessen 18- jährige Arbeit im Bergknappenverein mit einem Feuerwasser.Und weiter ging es Schlag auf Schlag. Auf die Ladys der Highway Steppers aus Amberg und ihre Line-Dance-Einlagen folgte der Showtanz der Ballettschule mit dem Titel "Viva Las Vegas". Als nächste rückten Erwin Kraus und seine Enkelin in voller Winterbekleidung samt Schlitten an. Während ihres Zwiegesprächs über den Wintersport auf dem Annaberg fuhr ein selbstgebastelter Bob mit Helmen in den Saal. Sofort war er mit sechs Mann besetzt und schlitterte zum Bobfahrer-Lied durch manche Links- und Rechtskurve.Bei der nächsten Einlage, "As Schoaßerl" betitelt, wurde genau beschrieben, wie ein solcher in einem Nachttopf enden kann. Zum Schluss des offiziellen Teils verteilte Erwin Kraus an alle Narren selbst gefertigte "Fuzzy"-Autogrammkarten und sammelte auf diesem Wege gleich noch Spenden für den Veranstalter ein.Der besondere Dank des Bergknappenvereins galt Erwin Kraus, der keine Kosten und Mühen gescheut hatte. Er bekam dafür einen Schinkenorden mit Gutschein verliehen.