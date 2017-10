Birgländer an den Ufern von Rhein und Nahe

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

23.10.2017

23.10.2017

Bei der Fahrt des Heimatvereins Birgland ins Nahe-/Rhein-Gebiet verbrachten 40 Teilnehmer eine erlebnisreiche Zeit. Mit einem Besichtigungsstopp erkundeten die Oberpfälzer auch den Dom und die Altstadt in Speyer. Konrad II. gab 1027 den Auftrag zum Bau der romanischen Kathedrale. Nach dem Quartierbezug im Parkhotel Kurhaus in Bad Kreuznach ging es weiter zum Weingut Genheimer-Kiltz in Gutenberg. Hier erklärte Seniorchef Georg Kiltz bei einer Weinbergbesichtigung den momentanen Reifestand der Trauben. Bei der anschließenden Probe in der Hof-Laube (Bild) wurden zu einer Brotzeit sechs Nahe-Weinsorten kredenzt. Der nächste Tag begann mit Führungen durch das Bad Kreuznacher Kurviertel und die Altstadt. Der Ort verdankt seiner geographischen Lage im Nahetal ein mildes Klima. Hier misst man überdurchschnittliche Jahrestemperaturen und zählt wenige Regentage. Ein erstes Dorf errichteten keltische Siedler. Von ihnen leitete sich der latinisierte Name "Crucinius" ab. Während des römischen Weltreiches wurden Straßen, Brücken, feste Häuser und Tempel gebaut und brachten handwerkliche Techniken und Weinbau in die Region. Heute zählt die Stadt etwa 50 000 Menschen. Sie ist Versorgungsmittelpunkt für die ganze Region mit über 150 000 Einwohnern. Auch den Gedenkstein vom historischen deutsch-französischen Versöhnungsakt am 26. November 1958, zwischen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, können Besucher begutachten. Einer Teilnahme am Oberweseler Weinmarkt-Fest am Nachmittag folgte die große abendliche "Rhein-in-Flammen"-Veranstaltung. Nach dem Frühstück war am letzten Tag Abfahrt zur Gottlieb-Edelstein-Erlebniswelt in Idar-Oberstein. Bei der Heimfahrt bedankte sich Manfred Grädler bei allen Mitfahrern für die gute Zusammenarbeit während der vergangenen Tage. Der Birgländer-Reiseleiter hat jetzt seit 1984 insgesamt 65 Vereinsfahrten/Einladungen in nahezu ganz Europa, Japan und Amerika organisiert und durchgeführt. Bild: mag