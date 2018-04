Freizeit Sulzbach-Rosenberg

12.04.2018

Er ist ein traditionsreicher Verein der Herzogstadt, der 1. Bogenschützenclub. Seine Sportler erreichen meist hervorragende Leistungen. Und doch schwebt jetzt ein Damoklesschwert über den Aktiven: Sie brauchen eine Gelegenheit zum Trainieren im Winter. Und da sieht es momentan schlecht aus.

Neuer Jugendleiter

Ehrungen Die Bogenschützen zeichneten auch treue Mitglieder aus:



10 Jahre: Uschi Brauner, Ulrich Engels, Michael Glöggler, Christoph Schmidt, Roland Schmidt, Stefan Tuchbreiter, Katharina Wiesneth. 20 Jahre: Dieter Buegger, Wolfram Buegger, Gerd Geismann, Philipp Sommer. 40 Jahre OSB/DSB: Alfred Promm, Wilhelm Schiekofer, Helga Saber.



Das silberne Ehrenzeichen des OSB erhielt Norman Koch , das goldene Michael Gradl . Die silberne Verdienstnadel des OSB bekamen Wolfgang Gruber, Maria Gruber, Lydia Wiesneth , die Verdienstauszeichnung am Band des OSB Günther Denis . Armin Brauner wurde geehrt für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, Irene Übler erhielt beim Gauschützentag die goldene Verdienstnadel. (ge)

Trotzdem zeigte sich die Schützenmeisterin guten Mutes, als sie im Gasthaus Schmidt in Aichazandt die große Bogenschützen-Schar begrüßte. Sie berichtete von 142 Mitgliedern, ein steter Trend nach oben. Die Landesmeisterschaft Halle lief in Hirschau, die Einsteigerkurse in der Freiluftsaison im April und Juli, ebenso gab es monatliche Grillabende. Beim Altstadtfest kam das Schnupperschießen im Stadtgraben gut an.Nach Teilnahme an diversen Meisterschaften und am Ladies-Cup in Kellinghusen engagierte sich der Verein im Ferienprogramm der Stadt für Interessenten im Alter zwischen zehn und 15 Jahren. Das Finale bildete die Jahresmeisterschaft.Nach diversen Sanierungen und Umbauten in mehreren Sporthallen in Stadt und Land ergeben sich für die Bogenschützen momentan keine Trainingsmöglichkeiten mehr. "Wir sind auf der Suche nach einer Gelegenheit zum Wintertraining", stellte Irene Übler klar.Bürgermeister Michael Göth versprach, sich für die Schaffung einer Schießmöglichkeit einzusetzen, auch durch Unterstützung von der Stadt bei der Hallennutzung. Denn die Vereinsarbeit, vor allem auch für viele Jugendliche, sei vorbildlich: "Bei der jährlichen Sportlerehrung der Stadt sieht man erst die ganzen Erfolge der Bogenschützen!"Jugendleiter Michael Gradl berichtete denn auch von 34 Teilnehmern am Jugendtraining, darunter acht Neueinsteiger. Am Teilnahmerückgang im Winter habe sicher auch die lange Fahrt nach Etzelwang zum bisherigen Training ihren Anteil gehabt. Aus beruflichen Gründen gab Gradl dann seinen Posten als Jugendleiter ab, Norman Koch werde bis zur nächsten Wahl für ihn einspringen.Auch Kassier Manfred Dütsch wies noch einmal auf die kritische Trainingssituation hin: "Gau-, Landes- und Hallenmeisterschaften sind immer im Januar, wie sollen die Sportler sich dafür fit machen?" Abschließend lobte Gauschützenmeister Dietmar Beyer die große Aktivität des Bogenschützenclubsauf dem Jugendsektor und wünschte immer eine glückliche Hand.Die Kür der Würdenträger ergab folgende Konstellation: König ist Michael Gradl, als Ritter fungieren punktgleich Matthias Schunda und Wolfgang Gruber. Jugendkönigin ist Sandra Miller, ihr Ritter Luca Koch. Jahresmeister ist zum vierten Mal ebenfalls Luca Koch, gefolgt von Mireille Sommer und David Maler.