Sulzbach-Rosenberg

10.12.2017

10.12.2017

Eine enge Verbindung mit der Herzogstadt, ungebrochener Sammeleifer und ein intaktes Vereinsleben zeichnen die Briefmarkenfreunde aus. Beim Jahresrückblick galt den Stützen der Philatelisten besonderes Lob. Manche Mitglieder sind schon ein halbes Jahrhundert hier aktiv.

Ehrungen Einige verdiente Mitglieder wurden für langjährige Treue geehrt. 50 Jahre: Ernst Fieber, Felix Eckert; 40 Jahre: Gerhard Pirner, Egon Wied, 35 Jahre: Peter Wlach; 30 Jahre: Josef Götze; 20 Jahre: Franz Schieder, Markus Hofmann; 15 Jahre: Karl-Heinz Ruzok; 10 Jahre: Marianne Wolf, Maximilian Klose, Joachim Herold, Johanna Herold.

Zur Jahresabschlussfeier trafen sich die Briefmarkerer im Vereinslokal Altstadtcafé. Dabei standen Ehrungen für langjährige Mitglieder im Fokus. Vorsitzender Daniel Laurer berichtete vor vollem Haus von vielen Aktivitäten, angefangen mit der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und dem Besuch der Briefmarkenmesse in München über das Mitwirken am 4. Sulzbacher Museumstag bis zur Teilnahme an den Feierlichkeiten 50 Jahre Partnerschaft Landkreis Amberg-Sulzbach mit Kanton Maintenon.Beim Altstadtfest gab es Präsentation und Verkauf der Ansichtskarte "Schachtanlagen in und um Sulzbach-Rosenberg" mit den Schächten St. Anna, Eichelberg, Klenze, Großenfalz und der Grube Karoline. Nach den letztjährigen Verkaufserfolgen am Annaberg wurden 2017 noch Restbestände der Schachtanlagen sowie eine neugestaltete Landkreiskarte mit eigens gestalteter Briefmarke von Sulzbach-Rosenberg und Theuern zum Verkauf angeboten. Auch das Mitwirken am Sulzbacher Weihnachtsmarkt mit dem Postschalter für die Weihnachtswünsche der kleinen Gäste an das Christkind ist eine Idee der Briefmarkenfreunde. Bürgermeister Michael Göth lobte die Aktivitäten des Vereins und die Mitwirkung am geselligen Leben der Stadt wie zum Beispiel Museumstag, Altstadtfest und Annabergfest. Hier würdigte er vor allem die Verdienste der Treuen in diesem Verein, ohne deren unermüdliche Mitarbeit ein intaktes Vereinsleben kaum möglich wäre. Zum Ausklang der Veranstaltung gab es eine Tombola, die von der Unterstützung der heimischen Geschäftswelt und von gespendeten Sachpreisen der Mitglieder lebte.