Freizeit Sulzbach-Rosenberg

20.10.2017

5

0 20.10.2017

Die Herausgeber Jörg Skriebeleit, Jan Svimberský und Christa Schikorra stellen auf Einladung des Literaturhauses Oberpfalz ihr Buch "Fridolín Machácek. Pilsen - Theresienstadt - Flossenbürg. Die Überlebensgeschichte eines tschechischen Intellektuellen" vor. Beginn ist am Donnerstag, 26. Oktober, in der ehemaligen Synagoge in Sulzbach-Rosenberg um 19.30 Uhr.

Ein früh erschienener und außergewöhnlicher Erinnerungstext eines der ältesten Häftlinge im KZ Flossenbürg steht an diesem Abend im Zentrum. Fridolín Machácek galt in der ersten tschechoslowakischen Republik als vorbildlicher patriotischer Intellektueller: Der Direktor des Pilsener Stadtmuseums war Historiker, Archivar, Museologe, Denkmalschützer, Heimatforscher, Kulturförderer, Lehrer, Herausgeber, Redakteur und Lektor in einer Person. Seine bohemistischen Aktivitäten brachten ihn noch im Alter von 60 Jahren in Gestapo-Haft und in das Konzentrationslager Flossenbürg. Machácek überlebte dort nur dank der Hilfe seiner tschechischen Mithäftlinge. Im November 1945 reiste er mit dem Fotografen Mirko Kren nach Flossenbürg zurück. Seine Reisenotizen und Krens Fotografien dienten als Grundlagen für ein Buch. Der Eintritt ist frei.