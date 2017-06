Den Frühling ins Haus holen

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

07.06.2017

1

0 07.06.2017

Zu einem Besuch in der Gärtnerei Blumig bei Georg Hausmann in Karmensölden brach der Katholische Frauenbund Herz Jesu Rosenberg auf. Rund 25 Teilnehmerinnen ließen sich erklären, auf was sie bei der Gestaltung von Schalen achten sollten. Eifrig gingen die Frauen ans Werk, wählten unter den bereitgestellten Pflanzen ihre Favoriten aus, dekorierten mit Ästen, Zweigen oder Draht.

Auch zum Binden von Kränzen mit Moos und Naturmaterialien hatte Georg Hausmann Tipps parat. So entstanden Schüsseln mit Küchenkräutern, bunt bepflanzte und geschmackvoll dekorierte Töpfe, Körbe mit Frühlingsblumen sowie Kränze und Weidenkugeln aus Naturmaterialien. Die Frauen werden sicher noch lange Freude an den selbstgefertigten Arrangements bei sich zu Hause haben.