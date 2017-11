Freizeit Sulzbach-Rosenberg

30.11.2017

1

0 30.11.2017

Die Brieftaubenzüchter der Vereine Vorwärts und Brieftaube Sulzbach trafen sich in Holnstein, um ihre Meister zu ehren. Eine besondere Ehrung gab es für Georg Luber.

Vorsitzender Ludwig Maul gab einen Rückblick auf das vergangene Reisejahr, "mit dem man zufrieden sein konnte". Seine Bilanz war durchwegs positiv. So konnten sich die Züchter der beiden Vereine auch überregional gut platzieren. Mit 20 aktiven Mitgliedern ist der Verein gut aufgestellt. An 13 Wettflügen wurden 4647 Alttauben auf Entfernungen von 160 bis 610 Kilometer eingesetzt. Bei den Jungtaubenflügen wurden 1704 Tauben auf Entfernungen von 130 bis 230 Kilometern zum Einsatz gebracht, was einer deutlichen Steigerung gegenüber 2016 entspricht.Ludwig Maul sprach auch einen besonderen Dank an die geduldigen Züchterfrauen aus, die stets das Hobby ihrer Männer tatkräftig unterstützen. Ein Lob ging an die verantwortlichen Flugleiter und Fahrer, die auch in dieser Saison wieder sehr umsichtig gehandelt hatten, wodurch keine Verluste zu beklagen waren.Vereinsmeister im Jahr 2017 wurde Ludwig Maul mit 18 380 Kilometern und 52 Preisen, gefolgt von Alfred Heinz und Siegfried Winter. Die Weibchenmeisterschaft errang wiederum Ludwig Maul, der auch bei den jährigen Tauben die Nase vorne hatte.Den zweiten Platz bei der Vereinsmeisterschaft belegte Alfred Heinz, der auch den zweiten Platz bei den Weibchen, den Männchen sowie den dritten Platz mit den jährigen Tauben errang. 3. Vereinsmeister und Männchenmeister wurde Siegfried Winter. Bei den Jungtauben belegte ebenso Ludwig Maul den ersten Platz, gefolgt von Alfred Heinz und Simone Pirner. Den besten Vogel, das beste Weibchen und den besten jährigen Vogel sowie das beste Jungtier stellte Alfred Heinz. Das beste jährige Weibchen - zugleich die beste Taube im Verein - hatte Ludwig Maul.Die 3. Weibchenmeisterschaft ging an Hermann und Anna Kohl, die 3. Männchenmeisterschaft an Günther und Rudi Späth.Den Sparkassenpokal errang wiederum Ludwig Maul, gefolgt von Günther und Rudi Späth, punktgleich mit Alfred Heinz. Der Karlheinz-Wild-Pokal ging an Ludwig Maul, ebenso auch der Walter-Legl-Pokal. Die Plätze zwei und drei belegten Simone Pirner und Kurt Friedl.Eine besondere Ehrung wurde Georg Luber aus Sulzbach-Rosenberg zuteil. Er wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein Brieftaube geehrt. Vorsitzender Ludwig Maul bedankte sich mit einer Urkunde und einem Geschenkkorb beim Jubilar und wünschte ihm noch viele Jahre Gesundheit und Erfolg mit seinen schmucken Tauben.