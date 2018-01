Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Fast 35 Jahre Legende, jetzt (noch) im Dornröschenschlaf: Im "Happy Rock" in Kropfersricht an der B 85 sieht man schon das Licht am Ende des Tunnels. Nicht mehr lange, und die in der Nordoberpfalz beliebte Disco öffnet wieder ihre Pforten. Helfen will dabei auch Günter Koller: Der CSU-Bürgermeisterkandidat wird sich im Kreistag für eine Anbindung an den Nahverkehr einsetzen.

Neue Stromversorgung

Bis zu 700 Leute

Bessere Anbindung Günter Koller fasste nach dem Besuch im Happy Rock zusammen: "Eine baldige Wiedereröffnung ist absolut wünschenswert und zu begrüßen. Sulzbach-Rosenberg hat viele Kultureinrichtungen, die auswärtige Gäste anziehen, die dann positiv über unsere Stadt berichten. Das Gleiche gilt für das Happy Rock, mit noch viel mehr Gästen." Das gebe enorm positives Feedback über Sulzbach-Rosenberg zu Hauf, vor allem bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und er versprach: "Ich werde mich im Stadt- und Kreistag dafür einsetzen, eine bessere Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr bis in die frühen Morgenstunden hinein zu erreichen - Stichwort Nachtschwärmerbus." Auch freute Koller sich sehr über das Lob des Projektleiters, das städtische Bauamt betreffend. (ge)