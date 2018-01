Freizeit Sulzbach-Rosenberg

"Zum fünften Mal in Folge Meister, und auf einmal ist Jupp Heynckes wieder da": So liest sich die Kurzfassung des Jahresrückblicks 2017 beim FC-Bayern-Fanclub. Eine ausführlichere Variante hat der Vorsitzende Gerhard Pickel aber auch auf Lager. Darin kommt ein Riesenbaby vor, das sich gut entwickelt.

Rund um die 400er-Marke

Rabatt im Fan-Shop

Neuwahlen Vorsitzender: Gerhard Pickel



Stellvertreter: Manfred Zahn



1. Kassier: Benjamin Schinhammer



2. Kassier: Helmut Stiegler



Schriftführer: Günther Wedel



Beisitzer: Stefan Birzer, Evelyn Bojer, Sven Hörl, Oliver Schirm, Manfred Seitz, Gerhard Windl



Kassenprüfer: Reinhard Brehm, Andreas Kinscher.

92 Mitglieder hörten am Samstagabend bei der Jahreshauptversammlung im Capitol die Berichte über ihren Fanclub. Er hat sein im Sommer 2015 bezogenes Vereinsheim in der Bayreuther Straße jetzt auf weitere fünf Jahre vom ADAC angemietet. Die elfköpfige Vorstandschaft erhielt in den Neuwahlen wieder das Vertrauen ausgesprochen.Zum Einstieg bilanzierte der Vorsitzende Gerhard Pickel das Fußballjahr 2017 für den FC Bayern München. "Zum fünften Mal in Folge Meister, und auf einmal ist Jupp Heynckes wieder da", fand er ein griffiges Fazit. Die Trennung von Trainer Carlo Ancelotti sei der richtige Schritt gewesen. Mit der Wahl seines Nachfolgers habe der Verein alle überrascht. Heynckes mache seine Sache gut. Bleibe die große Frage: "Welche und wie viele Titel holt er?"Beim Mitgliederstand bewege sich der FC-Bayern-Fanclub Sulzbach-Rosenberg seit einigen Jahren um die 400er-Marke. 2017 schließe er knapp darunter mit 396 ab. Als Treffpunkt stehe ihnen seit zweieinhalb Jahren das eigene Vereinsheim offen. "Da haben wir ein Riesenbaby aus der Taufe gehoben", sagte Pickel. Sämtliche Spiele der Bayern werden dort auf Großleinwand gezeigt. Den Mietvertrag mit dem ADAC habe der Fanclub heuer um fünf Jahre verlängert.Sieben Busfahrten unternahmen die Bayern-Fans im Berichtsjahr zu Spielen in der Allianz-Arena. Auf den Besuch einer Partie in der Gruppenphase der Champions-League werde in Zukunft verzichtet, da das Interesse daran recht gering sei. Enttäuscht habe zum ersten Mal auch der Zuspruch beim Preisschafkopf mit nur zwölf Tischen. In den Vorjahren reichte das Platzangebot wiederholt nicht aus. Die Einladung nur regional zu verbreiten, sei wohl die falsche Idee gewesen.Detailliert legte der Kassier Benjamin Schinhammer die Finanzen des Fanclubs dar. "Das Vereinsheim ist kein Draufzahlgeschäft, wenn es weiterhin von Euch so gut besucht wird", appellierte er. Demnächst werde der Fanclub dem FC Bayern wieder eine aktuelle Liste seiner Mitglieder übermitteln. Sie bekommen dann bei Einkäufen im Fan-Shop einen Rabatt von zehn Prozent. Allerdings sei dazu inzwischen eine E-Mail-Adresse erforderlich.Annähernd 100 Teilnehmer bei der Jahreshauptversammlung wertete Bürgermeister Michael Göth in seinem Grußwort als Ausdruck der Wertschätzung für die Arbeit des Vorstands. Der FC Bayern München sah er "auf Erfolgskurs in allen drei Wettbewerben".Reibungslos gingen die Neuwahlen über die Bühne (Ergebnisse im Kasten). Anschließend kürte 2. Vorsitzender Manfred Zahn den Tippkönig des abgelaufenen Jahres. Diesen Titel teilen sich Conny Gadomski und Manfred Seitz, die bei jeweils sieben Spielen des FC Bayern das Ergebnis richtig voraussagten. In der Vorschau kamen nicht nur die Fahrten zu den Bundesliga-Heimspielen gegen 1899 Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach und den VfB Stuttgart zur Sprache, sondern auch das 20-jährige Bestehen des Fanclubs. Es soll bei der Jahreshauptversammlung am 29. Dezember 2018 gewürdigt werden.