16.01.2018

Sie verstehen es einfach zu feiern, die Frauen des SV Loderhof/Sulzbach und ihre Gäste. Dies bewiesen sie wieder einmal am Samstagabend im Kettelerhaus beim Weiberfasching.

Ein wildes Weibervolk in fantasievollen Kostümen und Verkleidungen stellte sich im Kettelerhaus ein, um zünftig zu feiern. Spartenleiterin Gerda Donhauser begrüßte die Gäste aus nah und fern, wünschte einen feucht-fröhlichen Abend und kündigte zwei Einlagen Auftritte an.Schon bei den ersten Takten Musik stürmten die Frauen auf die Tanzfläche - so etwas gibt es nur beim Weiberfasching. Maskierte von 20 bis über 80, angeheizt durch die Band Dingl-Dangl & Friends, ließen weder Rock und Pop, Bayerische noch die gängigen Faschings- und Stimmungshits aus.Eine Gruppe von SVL-Damen mit Andrea Kaufmann an der Spitze sorgte mit ihrem Line Dance für tolle Stimmung. Langanhaltender Applaus belohnte die 14 Tänzerinnen für ihre Darbietung. Anstelle der geforderten Zugabe holten sie die Gäste zum gemeinsamen "Achy Breaky Heart" auf die Tanzfläche.Der Ideenreichtum der Frauen beim Maskieren war groß. Es gab in der gut gelaunten Gästeschar im Saal Teufel, Schneekanonen, Blutsauger, Dominosteine, Spielkarten, Showgirls, Verkehrszeichen, Kühe und allerlei mehr. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt des Männerballetts der Knappnesia, der mit stürmischem Beifall belohnt wurde.