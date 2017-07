Freizeit Sulzbach-Rosenberg

21.07.2017

Arbeit statt Unterricht

Sulzbach-Rosenberg. (lhc) Drei Schüler der Walter-Höllerer-Realschule durften in Berlin mitentscheiden, wofür die Spendengelder der Aktion "Schüler helfen leben" (SHL) verwendet werden. Kristin Rauch (Klasse 10c), Alica Fischer (8c) und Lukas Pürner (10c) nahmen stellvertretend für ihre Mitschüler an dem Schülerkongress der Hilfsorganisation in der Bundeshauptstadt teil.Mehrere Achtklässler der Walter-Höllerer-Realschule nahmen am Sozialen Tag von "Schüler helfen leben" (SHL) teil. Einen Tag lang arbeiteten die Jugendlichen in örtlichen Betrieben oder Familien, den erhaltenen Lohn spendeten sie der Hilfsorganisation. Arbeitsvereinbarungen, mit denen Teilnehmende und Arbeitgeber Lohn und Arbeitszeit festlegen, hat die Schule von SHL erhalten - dann konnten die Schüler an die Arbeit gehen. "Die Sulzbach-Rosenberger Realschüler sind besonders aktiv: Im vergangenen Jahr trug die Schule 2260 Euro bei. In den letzten Jahren kamen so stattliche 13 000 Euro zusammen", erläutert Lehrer Barnabas Babl , der den Sozialen Tag an der Realschule organisiert hat.Schirmherrin Angela Merkel lobte das Engagement: "Schüler helfen leben zeigt, dass das Engagement von Kindern und Jugendlichen viel erreichen kann, wenn viele Einzelne tatkräftig anpacken, um einen Beitrag zur Hilfe zu leisten." 2017 sollen insbesondere Projekte gefördert werden, die mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung arbeiten. Welche Projekte konkret mit den Geldern des Sozialen Tages 2017 gefördert werden, entschieden 250 Schüler auf dem Projekttreffen.Die Delegierten wählten ein Projekt der Organisation "Pomoc Deci" in Serbien, von dem sowohl Rückkehrer nach Serbien als auch Geflüchtete aus dem Nahen Osten profitieren. In Jordanien wird ein Kinder- und Jugendzentrum der Johanniter in Al Shajara an der syrischen Grenze unterstützt. Um einen geschützten Raum zum Lernen und Spielen zu schaffen, werden dringend benötigte Renovierungsarbeiten und Möbel finanziert.