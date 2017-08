Freizeit Sulzbach-Rosenberg

10.08.2017

10.08.2017

Raketen zischen in den Himmel, Astronauten stapfen über Hindernisse, und am Stahlseil gleiten Kinder schwerelos über einen fremden Planeten: Wenn die Gemeinschaft St. Georg Sulzbach zum Zeltlager ruft, sind Superlative die Regel. "Die GSG greift nach den Sternen" - unter diesem Motto organisierten die Profis der Pfadfinderschaft ein einmaliges Erlebnis für fast 130 Teilnehmer.

Hartes Training

Weltmeister im Flunky-Ball

Zelt, Schlafsack, Lagerfeuer - damit ist es bei der GSG Sulzbach noch nie getan gewesen. Seit fast 40 Jahren veranstaltet sie das sogenannte Vater-Kind-Lager, in dem nur Väter und Opas mit Kindern und Enkeln vier Tage lang eine herrliche Gemeinschaft mit vielen Überraschungen erleben, inzwischen das weitaus größte im Landkreis. Nummer 39 in Michldorf bei Leuchtenberg markierte da einen weiteren Höhepunkt.Seit Jahresbeginn arbeitete ein bis zu 15-köpfiges Vorbereitungsteam in fruchtbaren Sitzungen an der Vorbereitung dieses Höhepunktes im GSG-Jahreslauf. Die Erkundung des Zeltplatzes bestätigte die gute Wahl: Eine ausgedehnte Wiese in einem Tal neben der Luhe beherbergte die Sulzbach-Rosenberger, Amberger, Regensburger und ihre fränkischen Gäste mit rund 40 teils mit Stroh-Wellness bestückten Zelte für eine gute Woche. Das Vorlager bereitete den Boden für die Teilnehmer und fünf Tage voller Aktion. Alles Mögliche rund um das Weltall diente als Reservoir. Die Gruppen stellten sich am ersten Abend beim Urknall vor: Sie erzählten in teils skurrilen Festgewändern humorvoll über Sitten und Gebräuche ihrer Heimatplaneten, dann beamte sich das Lagerteam in "Enterprise"-Gewändern dazu.Wahre Astronauten müssen fit sein - so zeigte sich der nächste Tag geprägt vom Training: Ein Lauf im Raumanzug, Gehen mit schweren Mondschuhen, das Überqueren eines gefährlichen Säure-Sees im Klettergurt und die tollkühne Fahrt am 100-Meter-Seil über die ganze Wiesenbreite begeisterte die Kinder. Aber auch Morsen, das Montieren von Anlagen mit Raumhandschuhen und der Zielschuss per stationärer Gummischleuder auf Außerirdische gehörten dazu. Mutige durften undefinierbare Astronautennahrung aus der Tube probieren - sie stellte sich aber zum Glück als pürierter Käsekuchen oder Erdbeeren mit Sahne heraus.Die Balancierfähigkeit unter Einfluss von Spezialbrillen kam ebenso zum Test wie der heiße Draht oder die Fahrt mit dem Mondauto, kurzum: ein tolles Programm für Alt und Jung. Die Kinder bastelten blinkende Laser-Schwerter, druckten Lager-Bottons mit dem eigenen Logo, bekamen ihr Sternbild als Henna-Tattoo auf den Arm oder bauten sich ihre Astronautenhelme selbst aus Gips. Der Planetenflug von Organisator Dieter Pickelmann über acht Stationen erforderte im Geländespiel von den zehn Gruppen viel Wissen über das All und seine Eigenheiten.Den absolute Kracher des Lagers aber bildeten die aus PET-Flaschen selbst gebastelten Raketen: Über einem Gartenschlauch-Anschluss und eine Standpumpe mit einigen bar Druckluft gefüllt, zogen sie ihre Wasserspur bis zu 40 Meter hoch in den blauen Himmel - drei Tage pure Begeisterung auch bei den Vätern. Raketenstarts leiteten auch den Besuch von Michael und Joachim von der Sternwarte Ursensollen ein, die per Film und Beamer über den Sternenhimmel informierten.Gitarrenmusik am Lagerfeuer, kühle Getränke nach und vor halb elf, etwa in der Sputnik-Bar, und der unerwartete Gewinn der Flunkyball-Weltmeisterschaft eines GSG-Senioren-Teams gegen das befreundete Team der FFF (Fürther Flunky-Franken) führten zu zahllosen erfolgreichen Feierrunden rund ums Lagerkreuz.Ein legendäres Küchenteam verwöhnte mit Hackbraten, Spanferkel, Eintopf, Kuchen, Kaiserschmarrn und einem asiatisch-griechischen Büfett zum Abschluss - inklusive Frühstück immerhin rund 370 Portionen pro Tag. Riesenapplaus bekamen denn auch die perfekt eingespielten Köche rund um Küchenchef Stefan Wiesneth von den Teilnehmern am Ende. Auch Lagerleiter Peter "Zett" Zimmermann freute sich über warme Worte vom Vorsitzenden Thomas Zellerer und den Dank des gesamten Lagers. Fazit: Ein weiterer Edelstein in der Perlenkette der GSG-Lager - nächstes Jahr kommt im Bayerischen Wald am Regen bestimmt ein besonders glänzender zum 40-Jährigen dazu.